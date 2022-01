Wo es die kostenlosen PCR-Tests in Berlin gibt

Menschen stehen vor dem Testzentrum an der Frankfurter Allee in Friedrichshain Schlange für einen kostenlosen PCR-Test.

Berlin. Seit Silvester gibt es einen Run auf PCR-Tests in Berlin. Auf der Frankfurter Allee ducken sich knapp hundert Menschen im kalten Wind. Wer weiter vorgerückt ist, wartet immerhin in der Wärme der Plaza Passage. Während noch vor wenigen Tagen drei Blocks weiter die Menschen vor dem Impfzentrum am Ringcenter lange Schlangen bildeten, harren sie jetzt vor dem Testzentrum im Plaza aus. Dort bietet die Firma 21dx im Auftrag des Senats kostenlose PCR-Tests an. „Anderthalb bis zwei Stunden“ beträgt die Wartezeit am Dienstagmittag nach Auskunft eines Mitarbeiters. Die Leute kämen mit positiven Schnelltests oder roter Kachel auf der Corona-Warn-App. Seit Silvester werde man förmlich überrannt, so der Mann, ehe er sich wieder der Schlange zuwendet und den Menschen schon mal den QR-Code für die Anmeldung auf einem laminierten Zettel hinhält.

PCR-Test in Berlin - Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wozu braucht man jetzt den PCR-Test?

Der PCR-Test ist die zuverlässigste Methode, eine Corona-Infektion zu erkennen oder auch auszuschließen. Die Abstriche werden im Labor analysiert, deshalb kann es 24 Stunden oder derzeit auch deutlich länger dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. Wer einen positiven Antigen-Schnelltest hat, ist gehalten, einen PCR-Test zu machen. Empfohlen wird das auch dann, wenn die Corona-Warn-App auf Rot steht und Risikobegegnungen anzeigt.

Warum steigt die Nachfrage so stark an?

Mit der Omikron-Variante steigen die Infektionszahlen wie von den Experten vorhergesagt massiv an. Wurden in den vergangenen Wochen in Berlin immer um die 2000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet, so sind es inzwischen mehr als 5000. Am Dienstag waren es 5276. Die meisten davon gehen auf Omikron zurück.

Wie wird sich der Bedarf an PCR-Tests entwickeln?

Alle Experten erwarten eine starke Zunahme des Bedarfs an PCR-Tests. Denn mit den vom Bund in Aussicht gestellten neuen Quarantäne-Regeln, die voraussichtlich nach Entscheidungen des Bundestages und Bundesrates kommende Woche in Kraft treten werden, können sich Kontaktpersonen ohne Symptome oder Menschen nach einer überstandenen Infektion nach einer Woche frei testen. Das muss in vielen Fällen, vor allem für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur wie Pflege oder Krankenhäuser, über PCR-Tests geschehen. Für andere Menschen, auch Kinder und Jugendliche, sollen Schnelltests ausreichen.

Wo bekommt man einen kostenfreien PCR-Test?

Die ersten Adressen sind die zwölf vom Land finanzierten Testzentren des vom Senat beauftragten Anbieters 21dx. Sie sind quasi amtlich zuständig, Schnelltestergebnisse mittels PCR zu überprüfen. Die Zentren sind von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Lange Schlangen vermeidet man durch zeitiges Erscheinen schon vor der Öffnung, wie ein Mitarbeiter rät.

Kostenlose PCR-Tests in Berlin - die Adressen der Testzentren



Testzentrum Plaza: Frankfurter Allee 71-77, 10247 Berlin, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Lichtenberg: Treskowallee 8, 10318 Berlin, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Marzahn-Hellersdorf: Jänschwalder Str. 4, 12627 Berlin, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Wedding: Müllerstraße 143, 13353 Berlin, Mo - Fr, 8 - 17 Uhr, Sa/So, 9 -18 Uhr

Testzentrum Neukölln: Leinestraße 37-45, 12049 Berlin, Mo - Fr, 8 -17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Berlin Nord: Groscurthstr. 29-33, 13125 Berlin, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Reinickendorf: Senftenberger Ring 3A, 13439 Berlin, Mo - Fr, 8 -17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Spandau: Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, Mo - Fr 8 -13 Uhr, Sa/So, 8 -11 Uhr

Testzentrum Steglitz-Zehlendorf: Schloßstraße 37, Berlin 12163, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Tempelhof-Schöneberg: Mariendorfer Damm 64, 12109 Berlin, Mo - Fr, 8-17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Testzentrum Oberschöneweide: Ernst-Ziesel-Str. 1, 12459 Berlin, Mo - Fr, 8 -17 Uhr, Sa/So, 9-18 Uhr

Alle Testzentren sind barrierefrei zugänglich, mit Ausnahme des Testzentrums Wedding.

Aber grundsätzlich soll auch jedes gewerbliche Testzentrum, das einen positiven Schnelltest genommen hat, die Überprüfung mittels PCR-Test anbieten. Das Problem ist jedoch, dass viele Teststellen gar keine PCR-Tests anbieten oder sie nicht kostenfrei machen. Ratsam ist, schon vor einem Schnelltest danach zu fragen, um späteren Ärger zu vermeiden. Ausnahme: Wurde eine Person in einem gewerblichen Testzentrum positiv getestet, kann sie dort auch den positiven PCR-Test kostenlos vornehmen lassen. Eine Liste zertifizierter gewerblicher Testzentren findet sich hier.

Wer hat die Chance, in der Schlange vorgezogen zu werden?

Eigene PCR_Testzentren etwa für Kinder gibt es in Berlin nicht. Beim Zentrum an der Frankfurter Allee hieß es, es würden nur Gebrechliche oder behinderte Menschen in der Schlange der Wartenden vorgezogen. Eine Mutter mit einem positiv getesteten Grundschulkind und zwei Kleinkindern im Wagen sollte sich zunächst hinten anstellen, wurde dann aber von einem wohlmeinenden Mitarbeiter nach vorne geholt.

Welcher Anteil von PCR-Tests fällt positiv aus?

Laut Gesundheitsverwaltung waren zuletzt 17 Prozent aller untersuchten PCR-Tests positiv. Die Daten stammen allerdings aus der letzten Dezemberwoche, die Quote ging aber seinerzeit schon deutlich nach oben. Betreiber von Testzentren berichten zuletzt von zwischen einem und zwei Dritteln bestätigter positiver Befunde.

Gibt es ausreichend Laborkapazitäten für die Bearbeitung der PCR-Tests?

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sieht bei PCR-Tests generell Engpässe. Testzentren-Betreiber verorten die Knappheit derzeit eher bei der Möglichkeit, die Abstriche zu nehmen als in den Labors. Aber auch dort rechnet die Senatorin in den nächsten Tagen mit voll ausgeschöpften Kapazitäten. In Berliner Laboren stehen laut Gesundheitsverwaltung Möglichkeiten für 86.000 Analysen pro Woche zur Verfügung. Ende Dezember wurden diese nur zu gut der Hälfte genutzt. Das dürfte sich inzwischen geändert haben.

Wann werden die Kapazitäten erweitert?

Die Gesundheitssenatorin will zunächst mehr Personal und längere Öffnungszeiten in den Landes-Testzentren. darüber war schon im alten Senat geredet worden, nach Informationen der Morgenpost hat man sich aber dagegen entschieden, eine seinerzeit noch nicht benötigte Kapazitätsausweitung vorzunehmen. Jetzt muss alles unter Druck umso schneller gehen. Gote will auch private Testzentren stärker mit PCR-tests beauftragen.