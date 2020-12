Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Pankow – 18 Infizierte

Berlin. Im stationären Teil eines Senioren- und Pflegeheims im Pankower Ortsteil Buch haben sich 18 Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Laut einer Sprecherin des Trägers Renafan wurden alle Betroffenen in ihren Aufenthaltsbereichen oder Zimmern isoliert. Bei 16 der 18 Erkrankten soll sich die Infektion „überwiegend in einer Erkältungssymptomatik niederschlagen“, heißt es. Die zwei übrigen sind bislang offenbar symptomlos. Schwere Krankheitsverläufe wurden offenbar nicht festgestellt.

„Wir haben die Situation noch sehr gut unter Kontrolle“, erklärte die Sprecherin auf Morgenpost-Anfrage. Weiter heißt es: „Wir bedauern den Ausbruch in unserer Einrichtung außerordentlich, können aber garantieren, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen, die in engster Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgen, unverzüglich eingeleitet haben.“ Aus Erfahrung mit anderen, vergleichbaren Situation sei man „zumindest leise zuversichtlich, dass sowohl BewohnerInnen als auch MitarbeiterInnen diese schwere Zeit den Umständen entsprechend optimal überstehen.“

Eindämmung des Corona-Ausbruchs mit Kitteln, Hauben und FFP2-Masken

Sofort nach Bekanntwerden des ersten Covid-19-Falls in dem Heim, in dem auch eine Demenz-Wohngemeinschaft untergebracht ist, ließ der Träger die Einrichtung isolieren und insgesamt 600 Corona-Schnelltests durchführen .

Alle Mitarbeiter des Hauses arbeiten laut Renafan unter nochmals erhöhten Schutzmaßnahmen. Dazu gehört das Tragen von besonders wirksamen FFP-2 oder FN95-Masken, Kitteln, Handschuhen und Hauben in den Bereichen der Infizierten. Generell werde die Hygieneroutine streng gehandhabt.

Corona-Infektionsgeschehen in Berlin zu hoch

Der Träger weist darauf hin, dass Corona-Erkrankungen in Heimen wegen des sehr hohen Infektionsgeschehens in Berlin derzeit trotz aller Vorkehrungen nicht auszuschließen seien. Diese Erklärung hatte auch Pankows Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) gegeben, nachdem Ende November ein Covid-19 Ausbruch in einem Pflegeheim der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg mit insgesamt 20 Corona-Infizierten gemeldet wurde.

Eine komplette Isolierung ihrer Bewohner zur Vorbeugung von Infektionen lehnen die Einrichtung ab. Sozialkontakte und gemeinsame Aktivitäten seien „lebenswichtig“ für die Menschen, erklärt die Sprecherin von Renafan. „Auch an Demenz erkrankte Personen, die Hygienemaßnahmen nicht verstehen, können wir nicht in ihren Zimmern einschließen.“