Seniorenheim in Friedrichshain: 55 Bewohner positiv getestet

Ein Krankentransport am Montagabend vor dem "Haus an der Spree" in Friedrichshain.

Im Seniorenheim „Haus an der Spree“ in Friedrichshain hat es einen Corona-Ausbruch gegeben.

Berlin. Im Seniorenheim „Haus an der Spree“ in Friedrichshain hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das bestätigte die Sprecherin des Gesundheitsamtes Friedrichshain-Kreuzberg, Sara Lühmann, der Berliner Morgenpost. Demnach seien 55 Bewohner positiv getestet worden sowie 13 Mitarbeiter. Diese PCR-Tests aller Heimbewohner wurden Ende vergangener Woche durchgeführt, nachdem Anfang der Woche eine mobile Teststation Bewohner des Heims positiv getestet hatte.

Daraufhin veranlasste das Gesundheitsamt des Bezirksamtes die Testung aller Menschen, die in dem Haus betreut werden, oder andere betreuen. „Aktuell geht es darum“, sagt Sara Lühmann, „dass die Bewohner so aufgeteilt werden, dass Positiv-getestete nicht in einem Gang mit Negativ-getesteten leben.“ Das werde gerade sichergestellt. Die Feuerwehr unterstützt das Gesundheitsamt bei der Arbeit vor Ort. Vom „Haus an der Spree“ war am Montag niemand erreichbar.

Vier infizierte Wachkoma-Patienten seien in Krankenhäuser gebracht worden, da es im Pflegeheim nun nicht mehr genügend Personal gebe. Die infizierten Bewohner seien von den nicht infizierten getrennt worden.