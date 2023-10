Software-Fehler Warum es in Berlins Bürgerämtern am Montag Probleme gab

Berlin. In Berlins Bürgerämtern konnten am Montag viele Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern nicht bearbeitet werden. Nach einem Software-Update sei ein Fehler aufgetreten, der sich darin zeigte, dass kostenpflichtige Vorgänge mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurden. Gebühren fallen beispielsweise bei der Ausstellung des Personalausweises oder anderer behördlicher Dokumente an. Dieser Fehler sei trotz vorhergehender umfangreicher und erfolgreicher Tests aufgetreten, teilte das zuständige Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit.

Warum zahlreiche Fachverfahren in den Bürgerämtern den ganzen Tag nicht funktionierten

Nach einer Analyse mit dem Softwarehersteller sei kurzfristig eine Softwareaktualisierung bereitgestellt worden, die im Laufe des Tages auch installiert wurde. Ein Arbeiten in den entsprechenden Fachverfahren der Bürgerämter sei wegen der Installation der Softwareaktualisierung aber vorübergehend nicht möglich gewesen. Betroffen von dem Ausfall waren alle Bürgerämter in Berlin. Erst gegen 17.10 Uhr seien die Bezirke unterrichtet worden, dass die Fachverfahren wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Online-Bürgerdienste seien von dem Fehler nicht betroffen gewesen und hätten durchgehend zur Verfügung gestanden.

Mehr zum Thema

Aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport war zu vernehmen, dass das Update erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet wurde. Es ist nicht die erste Software-Panne in Berlins Bürgerämtern. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme mit nicht angekündigten Updates gegeben. So kam es im Mai dieses Jahres zu größeren Einschränkungen, weil die Software ausfiel. An einer Analyse des Fehlers werde seitens der Verantwortlichen gearbeitet, um vorbeugende Maßnahmen zu treffen, teilte das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten diesmal mit.