Lagebild Clankriminalität: Polizei zählt 2022 fast 900 Straftaten

Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin im Zusammenhang mit der Clankriminalität in Berlin 872 Straftaten registriert. Hierzu konnten insgesamt 303 Tatverdächtige ermittelt werden. Das geht aus dem „Lagebild Clankriminalität 2022“ hervor, dass die Senatsinnenverwaltung und die Polizei am Sonnabend veröffentlicht haben. Zum Vergleich: 2022 gab es in Berlin 519.827 Straftaten und 136.570 Verdächtige.

Bei den Taten aus dem Bereich der Clankriminalität handelte es sich schwerpunktmäßig um Betrugsdelikte, Verkehrsstraftaten, Betäubungs-, Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie Geldwäsche. Zudem werden 66 Verdächtigen 89 Ordnungswidrigkeiten vorgeworfen. Diese basieren vor allem auf festgestellten Verstößen im Straßenverkehr und gegen das Waffengesetz.

Die Strafverfolgungsbehörden rechnen den „Verflechtungen und Strukturen der Clankriminalität“ in Berlin insgesamt 582 Personen zu (Stand 31. Dezember 2022). Das Kriminalitätsphänomen wachse seit Anfang der 1990er-Jahre. Seit Anfang 2022 gilt eine bundeseinheitliche Definition.

Clans und Clankriminalität: Diese Definition beschreibt das Phänomen

Demnach ist ein Clan „eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist“. Kennzeichnend sind dabei „eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis“.

Begehen die Angehörigen Straftaten, spricht man von Clankriminalität. „Die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine verbindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente dar, wobei die eigenen Normen und Werte über die in Deutschland geltende Rechtsordnung gestellt werden können. Die Taten müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phänomen von Bedeutung sein.“

Seit 2018 gehen Berlins Sicherheitsbehörden mit einer Politik der Nadelstiche gegen Clankriminalität vor. Die Polizei ahndet gemeinsam etwa mit den bezirklichen Ordnungsämtern sowie Zollbehörden auch kleinste Rechtsverstöße. Im Lagebild ist von insgesamt 160 Einsätzen im vergangenen Jahr die Rede – davon 84 im Verbund mit anderen Behörden

Razzien bei Clans: Diese Dinge wurden beschlagnahmt

Insgesamt 606 Objekte seien dabei durchsucht worden, 36 davon geschlossen. Darüber hinaus habe man mehr als 52.255 Euro Bargeld beschlagnahmt, dass mehrheitlich aus Drogenhandel generiert worden sei.

Hinzu kamen laut Lagebild: 11.203 unversteuerte Zigaretten, 208,68 Kilogramm Wasserpfeifentabak, 633 Verkaufseinheiten Betäubungsmittel, 34 Kraftfahrzeuge, 82 Geldspielgeräte und 47 Waffen beziehungsweise gefährliche Gegenstände.

