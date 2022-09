Wedding: Zwei Männer durch Schüsse aus Auto verletzt

In Berlin-Wedding sind am Donnerstagabend Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei soll es um private Streitigkeiten gehen.

Berlin. Zwei Männer sind am Donnerstagabend in Berlin durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. Einer der Männer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag. Der zweite Mann sei ambulant behandelt worden.

Die Polizei sicherte Spuren.

Foto: Pudwell

Hintergrund des Vorfalls an der Pankstraße im Stadtteil Wedding seien ersten Erkenntnissen zufolge private Streitigkeiten. Mehrere Schüsse durchschlugen Scheiben einer Wohnung im Erdgeschoss und blieben in der Wand der Wohnung stecken.

In der Scheibe sind Einschusslöcher zu sehen.

Foto: Pudwell

Eine Mordkommission und die Spurensicherung des LKA sicherten bis in die Nacht Spuren. Dafür war die Pankstraße stadtauswärts bis nach Mitternacht gesperrt. Weitere Details unter anderem zu einem möglichen Täter waren zunächst nicht bekannt.