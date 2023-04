Polizei Berlin: Neue Statistiken zeigen beunruhigende Trends

2022 wurde in insgesamt 3317 Fällen ein Messer als Tatwaffe benutzt, was 540 Fälle mehr als im Vorjahr waren und einem Anstieg von 19.4 Prozent entspricht.

Berlin. Eine Rückkehr zur Normalität muss nicht immer nur positiv sein. Sorgten die Einschränkungen der Corona-Pandemie in Berlin doch zuletzt erstmals für einen Rückgang der Kriminalität in einigen Bereichen. Gleichzeitig traten allerdings auch ganz neue, bis dahin ungeahnte und mittlerweile fast wieder in Vergessenheit geratene Phänomene auf – etwa Impfpassfälschung. Die am Freitag vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022 zeugt laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik daher nun von einer Normalisierung - im Positiven wie im Negativen. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Kriminalität in Berlin: Das sind die wichtigsten Trends

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 519.827 Straftaten registriert. Das ist gegenüber 2021 ein Anstieg von 37.700 Fällen beziehungsweise 7,8 Prozent. Damit liegt Berlin zwar unter dem bundesweiten Post-Corona-Anstieg in Höhe von 11,5 Prozent, verglichen mit dem Vorpandemiejahr 2019 handelt es sich allerdings um einen lokalen Zuwachs von 1,2 Prozent. Die Häufigkeitszahl, also die Anzahl der festgestellten Straftaten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, hat in etwa das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreicht und beläuft sich auf 14.135.

Foto: BMO

Berlin: Zahl der Diebstähle steigt um 19,1 Prozent

Mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen sind im vergangenen Jahr auch die Diebstähle um 19,1 Prozent gestiegen, deren Aufklärungsquote mit 21,7 Prozent im Vergleich zu anderen Delikten eher gering ausfällt. Ihr Anteil an den Gesamtstraftaten erhöhte sich zudem von 37,2 auf 41,1 Prozent. Auffällig sind hier vor allem der Diebstahl von Kraftfahrzeugen (+30,6 Prozent), das Kurzzeitphänomen einer Einbruchsserie in City-Toiletten im Dezember, bei der Kleingeldautomaten aufgebrochen wurden (+1754,2 Prozent) und der Wohnraumeinbruch (+23,5 Prozent).

Bei letzterem wurden jedoch noch immer fast 2000 Fälle weniger als im Jahr 2019 verübt, was wohl der weiterhin hohen Verbreitung von Homeoffice geschuldet ist. Rückläufig sind dementsprechend auch Kellereinbrüche. Hier verringerte sich die Anzahl der Fälle um 5903 auf 11.255 und damit auf den niedrigsten Wert der letzten zehn Jahre.

Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung: Knapp 7000 Fälle in Berlin

Insgesamt hat sich die Anzahl von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 4,4 Prozent auf 6944 Fälle erhöht. So wurden 2022 etwa 270 mehr sexuelle Übergriffe, 189 mehr sexuelle Belästigungen, 36 mehr Vergewaltigungen und 18 mehr sexuelle Missbräuche von Kindern registriert. „88 Prozent der Opfer sind hier weiblich“, betonte Innensenatorin Spranger. Die Täter hingegen seien zu fast 93 Prozent männlich.

Der seit Jahren kontinuierliche Anstieg in dieser Kategorie lässt sich insbesondere auf Verschärfungen des Strafrechts seit 2017 vor allem auch im Bereich der Kinderpornografie, die größere Sensibilität für strafbares Handeln allgemein und daraus resultierend auch auf die Bereitschaft zur Anzeige zurückführen.

Zudem ist auch die steigende Zahl der Meldungen der halbstaatlichen US-amerikanischen Organisation „National Center für Missing and Exploited Children“ (NCMEC) eine Ursache. „Wir finden euch alle“, sagte Spranger an die Täter gerichtet. Der verstärkte Kampf gegen Kindesmissbrauch sei auch als Schwerpunkt in den neuen Koalitionsvertrag aufgenommen worden.

Raub in Berlin: Mehr Überfälle in Geschäften

Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Raubdelikte dem Bundestrend entsprechend um 944 Fälle auf 5016 und damit um 23,2 Prozent. So wurden etwa 32,9 Prozent mehr Raubüberfälle im öffentlichen Straßenland und 48,4 Prozent mehr Raubüberfälle in Geschäften registriert. Abgenommen haben hingegen die Raubüberfälle in Wohnungen um 39 auf 226 Fälle (-14,7 Prozent).

Messerattacken in Berlin: Zahl der Taten steigt um 19,4 Prozent

2022 wurde in insgesamt 3317 Fällen ein Messer als Tatwaffe benutzt, was 540 Fälle mehr als im Vorjahr waren und einem Anstieg von 19,4 Prozent entspricht. „Grundsätzlich sind Messer leicht zugänglich und jederzeit auch verdeckt mitführbar“, so Innensenatorin Spranger. „Mögliche Erklärungsansätze könnten zum Beispiel die angestrebte Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls sein.“

Aber auch gruppendynamische Prozesse könnten eine Rolle spielen und seien vor allem „im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität ein nicht unerheblicher Faktor“. Insgesamt wurden 15 Menschen in Berlin 2022 mit einem Messer getötet.

Gewalt gegen Sicherheitskräfte: Angriffe auf Polizisten ud Feuerwehrleute nehmen zu

Die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die Opfer einer Gewalttat wurden, ist weiter auf 8726 Fälle gestiegen. Ein laut Spranger „sehr bedrückender Trend“, der auch auf die zunehmende Gewaltbereitschaft während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zurückzuführen sei. Hinzu kommen 307 Feuerwehr- und Rettungskräfte, die im vergangenen Jahr ebenfalls Opfer einer solchen Tat wurden (+27,4 Prozent).

Neben Bodycams kündigte Spranger, die derzeit den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehat, eine „härtere rechtliche Linie“ an. So wolle sie sich dafür einsetzen, dass solche Übergriff in Zukunft als „Angriff auf die Rechtsordnung“ gewertet würden. In diesem Fall würden Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können.

Kinder- und Jugendkriminalität

Foto: BMO

Die Anzahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren ist 2022 um 4160 Personen auf 24.799 Personen gestiegen. Die Anzahl der tatverdächtigen Kinder ist dabei um 34 Prozent gestiegen, die der Jugendlichen um 27,6 Prozent. So erhöhte sich etwa im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzung die Anzahl der tatverdächtigen Kinder um 555 auf 1778, die der tatverdächtigen Jugendlichen um 646 auf 2526. Gleichzeitig stieg ihre Zahl auch unter den Opfern von Gewalt.

Dies wird teilweise auf die psychischen Belastungen in dieser Altersgruppe während des Corona-Lockdowns zurückgeführt. Mit dem Jugendgipfel wurde zuletzt ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt, der sich präventiv vor allem der sozialen Fragen und Hintergründe annehmen soll – bei dennoch konsequentem Rechtsstaat, wie am Freitag von Spranger und Slowik betont wurde.

Politische Straftaten

Mit der Zahl der politisch motivierten Straftaten insgesamt sank auch die der antisemitisch motivierten Fälle von 460 auf 381. Die Zahl der judenfeindlichen Gewalttaten stieg jedoch von 14 auf 25. Ein Plus von 2,5 Prozent auf 542 Fälle ist ebenfalls bei den querfeindlichen Straftaten zu verzeichnen. Auch hier stieg die Zahl der Gewaltdelikte von 131 auf 164.

Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität (PMK) im rechten Spektrum war ein Anstieg auf 2189 (+4,8 Prozent) festzustellen. Die politisch motivierte Kriminalität im linken Spektrum ging indes auf 958 Fälle (-37,2 Prozent) zurück, obwohl diesem Bereich auch die Straftaten gezählt werden, die bei Klimaschutzaktionen der „Letzten Generation“ begangen werden (insgesamt 404 Fälle).

Im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wurden zudem 582 Fälle registriert. Diese reichten von Schmierereien, Sachbeschädigungen und Beleidigungen bis hin zu tätlichen Übergriffen auf Russen und Ukrainer, hieß es. In insgesamt 18 Fällen wird laut Polizeipräsidentin Slowik wegen eines Verstoßes gegen das Völkerstrafrecht ermittelt – basierend auf Anzeigen von Geflüchteten.

Wer sind die Täter, wer die Opfer?

Die Anzahl der registrierten Opfer erhöhte sich 2022 um 12.591 Personen auf 95.547 Personen, was einem Anstieg um 15,2 Prozent entspricht, im Bereich interfamiliärer/partnerschaftlicher Gewalt stieg die Zahl um 1633 auf 17263. Bei außerfamiliären Straftaten sind 37,8 Prozent der Opfer weiblich, während es bei interfamiliärer Gewalt 72 Prozent sind. Bei den Tatverdächtigen wiederum sind 73,9 Prozent männlich und 26,1 Prozent weiblich.

