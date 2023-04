2022 wieder deutlich mehr Straftaten in Berlin

Die Zahl der Straftaten ist 2022 wieder deutlich angestiegen. Die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik zeigen an Ende der Pandemie.

Kriminalstatistik Warum die Straftaten in Berlin 2022 wieder angestiegen sind

Berlin. Nach pandemiebedingten Rückgängen in den Vorjahren ist die Zahl der Verbrechen in Berlin 2022 wieder angestiegen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist für das vergangene Jahr 519.827 Straftaten aus – ein Plus von 37.700 Fällen beziehungsweise um 7,8 Prozent gegenüber 2021 (482.127). Damit liegt Berlin unter dem bundesweiten Anstieg von 11,5 Prozent.

Das Ende der epidemischen Notlage „hatte deutliche Auswirkungen auch auf die Kriminalitätsentwicklung in der Hauptstadt“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag bei der Vorstellung der Zahlen. So beträgt der Anstieg nur 1,2 Prozent gegenüber 2019 (513.426). Entsprechend sprach auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik von einer „Rückkehr zur Normalität“.

In Berlin wird dabei weiterhin nicht einmal jede zweite Straftat aufgeklärt. Die Quote lag 2022 bei 44,9 Prozent – immerhin jedoch der dritthöchste Wert der vergangenen zehn Jahre (2020: 46,7 Prozent, 2021: 45,3 Prozent). Es seien vor allem Massendelikte, für die es in einer Millionenstadt wie Berlin viele Tatgelegenheiten gebe, die schwer aufzuklären seien, sagte Slowik. Hier habe es nach der Pandemie zum Teil gewisse „Nachholeffekte“ gegeben.

Deutlicher Anstieg bei Diebstahl, Raub und Körperverletzung

So führt die Polizei den Rückgang der Aufklärungsquote (AQ) insbesondere auf die Zunahme der Diebstahlsdelikte von 179.455 auf 213.803 zurück. Der Anteil an den Gesamtstraftaten stieg von 37,2 auf 41,1 Prozent. Standardgemäß hoch ist die AQ bei Mord und Totschlag. So wurden von 114 Fällen insgesamt 102 aufgeklärt. Bei knapp zwei Dritteln der Fälle (78) handelte es sich um versuchte Taten.

Ebenfalls ist ein Zuwachs bei den Rohheitsdelikten zu verzeichnen. So stieg die Zahl der Körperverletzungen um 13 Prozent auf 44.425 Fälle. Darunter waren 11.834 Fälle gefährlicher und schwerer Körperverletzung (+13,9 Prozent). „Die höchste Belastung gab es dabei in den Monaten März bis Juli in den Parks“, so die Polizeipräsidentin.

Auch beim Raub gab es einen Zuwachs um 23 Prozent auf 5016 Fälle – der Großteil davon auf öffentlichem Straßenland. Jeder zweite Tatverdächtige (49,2 Prozent) war dabei unter 21 Jahren alt. „Diese Zahlen besorgen uns sehr stark“, sagte Slowik.

Immer mehr Straftäter sind Kinder und Jugendliche

Der Anteil minderjähriger und heranwachsender Tatverdächtiger stieg insgesamt deutlich an. So waren 5007 von ihnen Kinder (bis einschließlich 13 Jahren) – ein Plus von 34 Prozent gegenüber 2021 (3736). Bei den Jugendlichen war ein Anstieg von 8367 auf 10.678 Fälle zu verzeichnen (+27,6 Prozent).

Die Polizei Berlin stehe dabei vor einem Symptom, hieß es. Antworten zu Fragen nach den Ursachen blieben die Verantwortlichen am Freitag weitgehend schuldig. Eine Erklärung liege darin, dass in Berlin schlicht die Zahl der Kinder steige – rund 100.000 mehr als noch vor zehn Jahren.

Mit dem kürzlich im Nachgang der Silvesterkrawalle abgehaltenen Jugendgipfel sei ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt worden, hieß es. Man nehme sich dabei vor allem sozialen Fragen an – „bei dennoch konsequentem Rechtsstaat“. Unter anderem wurde dabei auch die Wichtigkeit entsprechender Vorbilder betont.

Slowik fordert technische Nachrüstung, um mit Kriminellen Schritt zu halten

„Die richtige Schwerpunktsetzung bei der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung ist angesichts begrenzter Ressourcen stets eine große Herausforderung“, sagte Slowik. Es gelte, mit der fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen der Kriminalität Schritt zu halten. „In der Ermittlungsarbeit müssen wir mittlerweile bei nahezu sämtlichen Straftaten mit großen Datenvolumina auf mobilen Endgeräten umgehen.“ Auch die Polizei brauche dringend moderne Technologien, auch wenn diese teuer seien.

