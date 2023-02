Demo in Berlin heute gegen den Ukraine-Krieg: Route, Sperrungen - alle Infos

Zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs demonstrierten in Berlin etwa 10.000 Menschen. Demos, Routen und Sperrungen in der Übersicht.

Infos für Geflüchtete: An einem Stand in der Markhalle Neun in Berlin liegen Flyer in englischer und ukrainischer Sprache.

"Peace" - "Frieden": Eine blau-gelbe Lichterkette an einem Baum in Berlin-Prenzlauer Berg.

Am 29. Mai 2022 versammeln sich Menschen für ein Charity-Konzert am Brandenburger Tor. Ukrainische Flaggen sind allgegenwärtig.

Solidarität: Viele Menschen kommen zum Friedenskonzert "Sound Of Peace" am Brandenburger Tor am 20. März 2022.

"Stand with Ukraine": Banner am Neuen Museum in Berlin.

Frühjahr 2022: Ukrainische Flüchtlinge kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Viele ehrenamtliche Helfer kümmern sich um sie.

Berlin. Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine gibt es am Freitag in Berlin mehrere Demos. Es kommt zu zahlreichen Sperrungen und Behinderungen im Verkehr. Für die größte Demonstration und die Kundgebung am Abend am Brandenburger Tor waren bei der Berliner Polizei 12.500 Teilnehmer angemeldet. Am frühen Abend waren es laut Polizei etwa 6000 Menschen. Später wuchs ihre Zahl auf über 10.000 an.

Für die Demonstration am Freitag waren 12.500 Teilnehmer angemeldet.

Foto: dpa

Unter dem Titel „Full-Scale Freedom“ zogen Ukrainer und ihre Unterstützer ab 16 Uhr von der Karl-Marx-Allee zur russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden und dann weiter am Reichstagsgebäude vorbei zum blau-gelb angestrahlten Brandenburger Tor. Dort war ab 18 Uhr eine Abschlusskundgebung unter dem Motto „Stand with Ukraine“ geplant. Daran nahmen auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev mit Grußworten teil.

Makeiev hatte am Nachmittag einen vor der russischen Botschaft aufgestellten zerstörten Panzer besichtigt und sich für die Waffenlieferungen aus Deutschland bedankt. Das russische Panzerwrack sei eine Mahnung, die zeige, was nötig sei, um den Krieg zu beenden. „Damit solche Panzer nie mehr in Europa rollen, dafür ist die Ukraine verantwortlich“, sagte Makeiev. „Wir werden alles dafür tun, dass die russischen Panzer zurück nach Russland verdrängt werden.“

Die Demonstranten zogen mit einer großen Ukraine-Fahne, die von etwa 30 Menschen getragen wurde, durch die Straßen. Es wurden Slogans wie "Russia is a Terrorist state", "Solidarität mit der Ukraine" und "Waffenlieferung für die Ukraine" gerufen. Auf Plakaten standen Slogans wie "Solidarität mit der Ukraine", "Fuck Putin", "Engagier dich endlich mehr, Olaf" oder "Gemeinsam internationales Recht sichern". Rund 800 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, um die Demoroute zu sichern. Zu Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht.

Veranstaltung Ukraine-Demo

„Full-Scale Freedom“ Termin 24. Februar 2023 Ort Berlin Verlauf Karl-Marx-Allee - Alexanderplatz -

Unter den Linden - Brandenburger Tor erwartete Teilnehmer 12.500 Teilnehmer Grußworte der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev

Franziska Giffey

Eine weitere Demonstration in Berlin findet am Samstag statt, initiiert von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Alle Infos zur Wagenknecht-Demo in Berlin finden Sie hier.

Ukraine-Demonstration in Berlin: Route und Sperrungen

Es werden umfangreiche Sperrungen erwartet. Der Boulevard Unter den Linden ist in Richtung Alexanderplatz zwischen Wilhelmstraße und Glinkastraße für den Autoverkehr gesperrt. Auch eine Sperrung der Behrenstraße sei nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu erwarten. Um 20 Uhr soll die Veranstaltung beendet sein. Das ist die Route des Demo-Zugs:

Schillingstraße und Strausberger Platz

Karl-Liebknecht-Straße

Unter den Linden

Wilhelmstraße

Reichstagufer

Paul-Löbe-Allee

Heinrich-von-Gagern-Straße

Yitzhak-Rabin-Straße

Straße des 17. Juni

Brandenburger Tor

Bereits um 12 Uhr startet eine Demonstration mit mehreren Hundert Teilnehmern am Neptunbrunnen in Mitte, wie die VIZ weiter mitteilte. Der Demozug soll von der Spandauer Straße über die Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden über Wilhelmstraße, Reichstagufer und Paul-Löbe-Allee zum Platz der Republik laufen. Bis 15 Uhr soll die Veranstaltung dauern.

Jahrestag des Kriegsbeginns: Panzerwrack vor russischer Botschaft aufgestellt

Ein von einer Panzerabwehrmine zerstörter russischer Panzer vom Typ T-72 B1 steht auf der Straße Unter den Linden unmittelbar vor dem Gebäude der russischen Botschaft.

Foto: Paul Zinken/dpa

Schon in der Nacht war das Wrack eines russischen Panzers vom Typ T-72 in Berlin angekommen und vor die russische Botschaft am Boulevard Unter den Linden transportiert worden. Das Panzerwrack vom Typ T-72 soll als Mahnmal gegen den Krieg dienen und auf dem Hänger bleiben, mit dem es aus der Ukraine nach Deutschland transportiert wurde. Laut den Initiatoren wurde der russische Panzer in den Anfangstagen des Krieges nahe der Hauptstadt Kiew durch eine ukrainische Panzerabwehrmine zerstört.

Ukraine: Demo mit Wagenknecht und Schwarzer am Sonnabend

Am Sonnabend planen die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer eine eigene Friedensdemonstration in Berlin, mit der Kompromisse „auf beiden Seiten“ gefordert werden, um eine „Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“. So schrieben Wagenknecht und Schwarzer es in einem „Manifest für Frieden“. Lesen Sie dazu auch: Rechte Gruppen bewerben Schwarzer-Wagenknecht-Kundgebung

