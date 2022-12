Aquarium Aquadom in Berlin: Wo der Erbauer des Aquariums irrte

Das Atrium des Hotels ist verwüstet. Rechts in der Aufnahme einer Instagram-Nutzerin ist der Rahmen des Aquariums zu erkennen.

Am Montag haben erstmals Sachverständige den Bereich um das geplatzte Zylinderaquarium in Berlin-Mitte betreten. Was sie sahen.