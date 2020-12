Bundespräsident ist zu Besuch in Berlins größtem Impfzentrum in der Arena in Treptow. Dort wird ab 27. Dezember immunisiert.

Coronavirus in Berlin Impfungen in Berlin: In 57 Minuten zum Corona-Schutz

Berlin. In Berlins größtem Corona-Impfzentrum war das Personal schon in großer Zahl angetreten. Hoher Besuch hatte sich am Montagvormittag in der Arena in Treptow angesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte sich genau an jenem Tag ein Bild von der Lage, an dem der Impfstoff von Biontech und Pfizer in Berlin zugelassen werden sollte. Was er sah im ehemaligen Busdepot der Berliner Verkehrsbetriebe, beeindruckte das Staatsoberhaupt. Sehr gut organisiert sei das alles, befand Steinmeier nach seinem Rundgang durch die Halle mit ihren 80 Impfkabinen, Empfangstresen und Wartezonen, wo die Impflinge nach dem Pieks noch eine halbe Stunde beobachtet werden sollen.