Silvestershow am Brandenburger Tor ohne Zuschauer

Die große Silvestershow „ Willkommen 2021“ vor dem Brandenburger Tor wird auch in diesem Jahr stattfinden, aber ohne Zuschauer.

Wie der Veranstalter, die Silvester in Berlin Veranstaltungen GmbH (SIB), am Dienstag mitteilte, findet die Silvestershow zum Jahreswechsel aufgrund der Corona-Pandemie nur als Fernsehproduktion ohne Live-Publikum statt. Lediglich die Stars und Künstler werden neben den an der Produktion Beteiligten unter Beachtung aller geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen anwesend sein.

Das Moderatorenteam Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner wird ab 21.45 Uhr die musikalischen Gäste auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor begrüßen und den Silvester-Countdown starten. Als Gäste werden unter anderem Jürgen Drews und Tochter Joelina, Álvaro Soler, die Höhner, Tom Gaebel, Marquess, Luca Hänni und Topic & A7S erwartet.

Zuschauer sollen mit Liveschalten eingebunden werden

"Nach den letzten Monaten, die allen unheimlich viel abverlangt haben, sollen die Menschen in gewohnter Weise den Countdown zum Jahreswechsel mit ihren Stars, Emotionen und Bildern aus der Hauptstadt erleben können", teilten die beiden Geschäftsführer der SIB, Christoph Post und Maiko Heinrich, mit. "Unser Motto lautet: stay home, stay safe, this is how we celebrate together."​

Ein Teil des Programms wird es auch sein, die Zuschauerinnen und Zuschauer von zu Hause aus mit Social-Media-Aktionen im Vorfeld und mit Liveschalten in die Show mit einzubinden. Weitere Informationen unter celebrate.berlin

Die Übertragung wird um 0.30 Uhr im neuen Jahr enden.