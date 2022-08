WhatsApp: So leicht aktivieren Sie die geheime Schriftart

Messenger Fett und kursiv: So formatieren Sie WhatsApp-Chats richtig

Berlin. Wer auf WhatsApp seine Nachrichten aufpimpen will, hat dafür mehrere Möglichkeiten: Es gibt Smileys, Emojis, Gifs, Sticker, Fotos, Videos und vieles mehr – die Liste an möglichen Chat-Dekorationen ist scheinbar unendlich lang. Und dabei müssen es nicht mal nur bunte Grafiken oder niedlich dreinschauende Lachgesichter sein, mit denen man seine Nachrichten verzieren kann.

Denn WhatsApp bietet auch die Option, den Text selbst zu formatieren. So ist es dann möglich, dass einzelne Wörter oder ganze Textpassagen kursiv, durchgestrichen oder gefettet angezeigt werden. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, mit Monospace eine komplett andere Schriftart zu verwenden. Doch diese Einstellung gehört zu diesen WhatsApp-Funktionen, die sehr versteckt sind und deshalb auch als "geheim" gelten. Nachfolgend erklären wir, wie Sie die geheime Schrift finden und wie Sie Ihre Nachrichten richtig formatieren.

WhatsApp-Nachrichten: So formatieren Sie Chats richtig

Die Formatierung von Chat-Nachrichten auf WhatsApp kann auf zwei Wegen ablaufen.

Entweder Sie setzen mithilfe von Sonderzeichen die Formatierungsbefehle oder

Sie gehen über die Markierung des Textes und nutzen dabei das sich dadurch öffnende Menü.

Nachrichten in WhatsApp fetten - So funktioniert es

Um die Chatnachrichten nach Ihren Wünschen zu formatieren, müssen Sie folgende Sonderzeichen eingeben:

Um Wörter zu fetten , setzen sie vor und nach der entsprechenden Textstelle ein "*"-Symbol.

, setzen sie vor und nach der entsprechenden Textstelle ein "*"-Symbol. Wenn Sie Textpassagen kursiv darstellen wollen, müssen Sie einen Unterstrich vor oder nach den entsprechenden Wörtern setzen.

darstellen wollen, müssen Sie einen Unterstrich vor oder nach den entsprechenden Wörtern setzen. Um Wörter durchzustreichen, setzen sie jeweils ein "~"-Symbol vor und nach den Wörtern, die sie durchstreichen wollen.

Sie können dabei auch mehrere Formatierungen gleichzeitig verwenden. Setzen Sie dazu die gewünschten Sonderzeichen einfach nacheinander und hinter die entsprechende Textpassage. Alternativ können Sie auch einen Text markieren und dann über das sich dadurch öffnende Menü die gewünsche Markierung auswählen.

WhatsApp: Text in Monospace schreiben

Wie bereits erwähnt gibt es auch die Möglichkeit, mit Monospace eine komplett andere Schriftart zu verwenden. Dabei gehen Sie folgende Schritte durch:

Entweder Sie setzen vor und nach einem Wort oder einer Textpassage die Symbole "```".

Oder Sie gehen ebenfalls den Weg über die Markierung und wählen dann "Monospace" aus.

Kleiner Tipp zum Schluss: Am Ende kommt es auf die Lesbarkeit an, weshalb Sie Texte nicht mit Formatierungen oder anderen Verzierungen überladen sollten. Vor allem in bereits unübersichtlichen WhatsApp-Gruppen kann das nach hinten losgehen.

