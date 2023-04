ESC: Böhmermann & Schulz kommentieren aus skurrilem Grund

Nicht der ESC, seine Kommentierung ist das Ereignis: Olli Schulz und Jan Böhmermann nutzen Radiosender in Österreich aus diesem Grund.

Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Berlin. Mit dem Eurovision Song Contest (ESC) kann man zur Legende werden. So wie Peter Urban, der es seit 1997 im deutschen Fernsehen kommentiert und dieses Jahr beim europäischen Musik-Wettbewerb am 13. Mai in Liverpool zum letztem Mal dabei sein wird.

Zwei, die sich als Nachfolger ins Gespräch brachten und es in Punkto Musikkompetenz und Süffisanz mit Urban aufnehmen können, laufen sich im Radio in Österreich warm: Jan Böhmermann und Olli Schulz für den ORF-Sender FM4.

Peter Urban verabschiedet sich vom ESC. 😢 Zu seinem 25. Jubiläum beim #ESC2023 in Liverpool kommentiert er die Show ein letztes Mal im deutschen Fernsehen.https://t.co/yNY28nxTMi pic.twitter.com/ltDkC3qO7w — ESC Deutschland (@eurovisionde) March 22, 2023

ESC: Olli Schulz kennt sich aus, Böhmermann steht für bitterbösen Humor

Schulz ist Songwriter und singt auch selbst. Satiriker Böhmermann steht für teilweise bitterbösen Humor und TV-Kompetenz. Er hat immerhin schon sechs Grimme-Preise gewonnen.

Was nicht jeder weiß: Beide sind offenbar auch Fans vom guten alten ESC. Für sie erfüllt sich womöglich ein kleiner Lebenstraum. Seit Monaten sprechen sie in ihrem Spotify-Podcast "Fest & Flauschig" darüber, den ESC live kommentieren zu wollen. Und nun dürfen sie tatsächlich ran, wenn auch "nur" im Hörfunk.

ESC: Böhmermann und Schulz outen sich als Fans

"Es kommt zusammen, was zusammen gehört": So outeten sich der Late-Night-Comedian und der Musiker als ESC-Fans. Böhmermann sagt, "Es geht um Kultur, um Musik, um Völkerverständigung. Und natürlich geht es auch darum, dass wir Österreich was zurückgeben wollen."

"Wir treten nicht nur an, um Österreich zu fördern und zu featuren, sondern auch, um alle anderen Länder Europas standesgemäß zu demütigen, allen voran Deutschland", meinte Böhmermann im FM4 Interview.

Vielleicht bleibt es bei der einmaligen Erfahrung. Vielleicht kommen sie in Liverpool noch mal richtig auf den Geschmack. Dann wäre das Duo tatsächlich eine ernsthafte Option für die Urban-Nachfolge. Zumal es nicht nur um Personen geht, die ARD plant sowieso einige Neuerungen rund um den Contest. (san) Lesen Sie auch: ARD verkündet große Neuerung beim ESC-Countdown im Ersten

