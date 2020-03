Coronavirus: Die Nähanleitung für die eigene Atemschutzmaske

Ratgeber: So klappt's mit dem Home Office in Corona-Zeiten

Die Stadt Essen hat eine Nähanleitung für einfache Atemschutzmasken veröffentlicht. So können Sie Ihre eigene Maske selbst herstellen.

Atemschutzmasken sind in der Coronavirus-Krise begehrt, doch oft vergriffen

Mit etwas handwerklichem Geschick kann man sie aber zu Hause selber nähen

Benötigte Nähutensilien: Nähmaschine, Schere, Bügeleisen

Benötigtes Material: Kochfeste Baumwolle und Draht

Der selbst gemachte Schutz ist nicht zertifiziert

In den meisten Geschäften sind Atemschutzmasken wegen der Coronavirus-Krise schon lange ausverkauft, im Internet werden Masken für immer höhere Preise angeboten und selbst Kliniken geht der Mundschutz aus. Um der Knappheit entgegenzuwirken, veröffentlichen immer mehr Menschen Anleitungen, wie die Schutzmasken selber hergestellt werden können.

Auch die Stadt Essen hat eine Nähanleitung veröffentlicht. Der Schutz soll besonders Pflegepersonal und pflegenden Angehörigen im Alltag helfen und die Verteilung von Tröpfchen in der Umgebung verhindern. Die achtseitige Anleitung solle dazu beitragen, „die Bevölkerung im Pandemiefall unabhängig von Lieferengpässen und von kostenintensiven Bevorratungen mit ausreichend Mund-Nase-Schutz zu versorgen“, heißt es in der Anleitung.

Coronavirus: Baumwollstoff und Draht für den Mundschutz

Für den Mehrweg-Mund-Nasen-Schutz werden kochfester Baumwollstoff und ein Draht zum Fixieren im Nasenbereich benötigt, heißt es in der Anleitung. Insgesamt besteht die Maske aus sechs Teilen: vier Stoffstreifen, einem Draht und einem großen Stofftuch.

Das Stofftuch, das über Mund und Nase gezogen wird, muss Atmung durchlässig sein und kann aus einer Stoffwindel, einem T-Shirt oder einem leichtem Baumwolltuch gefertigt werden. Um die Maske herzustellen, werden außerdem eine Nähmaschine, ein Bügeleisen und eine Schere benötigt.

Stadt Essen lässt sich Mundschutzmasken nähen

Auch die Stadt Essen selbst lässt sich solche Mundschutzmasken nähen. In der Näherei einer Werkstatt für behinderte Menschen in Essen werden derzeit täglich rund 100 solcher Masken für die Feuerwehr produziert, wie die Sprecherin der Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen (GSE), Angela Köhler, am Montag sagte. Die Näherei fertigt ansonsten mit 18 Mitarbeitern unter anderem Baby-Schlafsäcke.

Wie in der Anleitung betont, wird der Mundschutz komplett selbst gefertigt und ist damit nicht geprüft oder zertifiziert. Er soll als gute Alternative gelten, wenn keine anderen Schutzmasken mehr vorhanden sind. Die Nutzung sei jedoch komplett eigenverantwortlich.

