Union Berlin: Malli ist zurück - doch was ist mit Coach Fischer?

Berlin. Es ist wohl eine Begleiterscheinung in der Corona-Krise, dass eine eigentlich gute Nachricht auch gern von einem negativen Nachtrag begleitet wird. Am Dienstag „waren alle Corona-Tests negativ, das ist für die Mannschaft ein positives Zeichen“, sagte Oliver Ruhnert. Auch Yunus Malli, um dessen Zustand nach einer Infizierung mit dem Coronavirus zuletzt gerätselt wurde, konnte wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Doch der Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union fügte in einer Videoschalte aus dem Trainingslager in Barsinghausen hinzu: Trainer Urs Fischer „musste kurzfristig Barsinghausen aus privaten Gründen verlassen und wird auch in den kommenden Tagen fehlen“. Die Gründe stünden aber in keinem Zusammenhang mit einer Corona-Infektion oder den Quarantänevorschriften.

Co-Trainer Hoffmann und Bönig leiten Training von Union Berlin

Die Co-Trainer Sebastian Bönig und Markus Hoffmann leiten in den nächsten Tagen das Training. Das Duo verfolgte auch das interne Trainingsspiel am Mittwochvormittag. Zum Re-Start der Saison am Sonntag gegen Bayern München (18 Uhr, Alte Försterei) könnte der Coach aber wieder zurück sein. „Er hat den ersten negativen Test mitgemacht, das war wichtig, um auch den zweiten Test am Sonnabend mitmachen zu können. Die DFL wurde darüber informiert“, sagte Ruhnert.

