1. FC Union Berlin: Union verliert Standard-Duell in Freiburg

Roland Sallai (Mitte) bringt Freiburg in Führung, die Unioner Robert Andrich und Torwart Rafal Gikiewicz sind machtlos.

Union verliert nach dem Aus im DFB-Pokal in Leverkusen auch in der Bundesliga beim SC Freiburg. Andersson-Tor ist zu wenig.

Bundesliga Union verliert Standard-Duell in Freiburg

Berlin. Zweimal hat Union Berlin in dieser Saison schon gegen den SC Freiburg gewonnen, mit 2:0 im Bundesliga-Hinspiel sowie mit 3:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ein dritter Erfolg gegen die Breisgauer blieb Union verwehrt, die Mannschaft von Trainer Urs Fischer unterlag mit 1:3 (0:1).

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit vergab Christian Gentner nach 29 Minuten die große Chance zur Union-Führung. Fünf Minuten später stand es 0:1, nachdem Freiburgs Roland Sallai den Ball per Kopf an Union-Torwart Rafal Gikiewicz vorbeigeköpft hatte (34.).

Gelb-Rot für Union-Verteidiger Friedrich

Nach der Pause hämmerte Christian Günter den Ball zum 0:2 in den Winkel, nachdem er zuvor noch an Verteidiger Neven Subotic hängengeblieben war (55.). Wegen eines Notarzteinsatzes auf der Nordtribüne des Stadions blieb es anschließend für einige Minuten still auf den Rängen.

Doch auch Union zeigte seine Stärke bei Standards: Nach einem Eckball von Christopher Trimmel köpfte Andersson den Anschlusstreffer zum 1:2 (61.). Es war das elfte Saisontor des Schweden. Robin Koch sorgte per Kopfball nach einem Freistoß für die Entscheidung (82.). Torwart Gikiewicz sah dabei nicht gut aus.

Zu allem Überfluss musste Innenverteidiger Marvin Friedrich wegen wiederholten Foulspiels in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

Ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

