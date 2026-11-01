Hertha BSC hat eine ultimativ erfolgreiche „englische Woche“ hinter sich. Neben zwei Siegen in der Liga konnten die Berliner auch in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen. Im Achtelfinale des deutschen Cups treffen die Männer von Trainer Stefan Leitl nun auf Bayern München.

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Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
 

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BM mit Material von dpa/sid/afp