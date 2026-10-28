Mit 5500 Gästefans im Rücken tritt Hertha BSC heute Abend in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SSV Jeddeloh II an (18 Uhr, Sky). Die haben immerhin den aktuellen Zweitliga-Sechsten aus Heidenheim mit 5:2 aus der ersten Runde gefegt. Für die Berliner geht es gegen den Regionalligisten nun um die vierte Achtelfinalteilnahme hintereinander und eine Prämie von 912.755 Euro. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!
Podcast-Folge
Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
- Abwehrkräfte: Warum Linus Gechter von Hertha BSC der ungewöhnlichste Verteidiger der Liga ist
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Wie man bei Hertha BSC um die Macht der Bilder ringt und was dabei kleben bleibt
- Podcast: Vorsprung durch Geduld