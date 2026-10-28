Moin aus Niedersachsen! Es ist Pokalzeit und nicht nur 5500 Gästefans haben sich heute auf den Weg nach Norden gemacht, sondern auch der Kollege Gorgas und ich. Paul der alte Bleifuß hat uns über die Autobahn gejagt und weil wir jetzt schon vor Ort sind, haben wir vor dem heutigen Stadion in Oldenburg tatsächlich nochmal die allerechte Heimat des heutigen Gegners angesteuert: Das 1300-Seelen-Dorf Jeddeloh II. Und ich kann euch sagen: Hier gibt es allerhand zu sehen!