Es war eine Geduldsprobe, die ganz am Ende doch noch zu drei Punkten veredelt wurde. Hertha BSC musste gegen Arminia Bielefeld lange anrennen und erntete in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Josip Brekalo die Früchte eines intensiven Arbeitstages. Das 1:0 war der achte Saisonsieg im neunten Spiel.

Wie Hertha die zähe Aufgabe gegen Bielefeld bewältigte? Und wie sehr die Berliner in der Zweiten Liga mittlerweile über den Dingen schweben? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Paul Gorgas und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht es um das immer noch aktive Thema Chancenverwertung, die erstaunliche wie beeindruckende Weiterentwicklung der Defensive, die komplexe Pokalreise zum SSV Jeddeloh II und das bevorstehende Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern.

Viel Spaß beim Reinhören!

Mehr zum Thema: