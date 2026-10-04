Die Profis von Hertha schwimmen in dieser Saison auf einer historischen Erfolgswelle. In der ersten Länderspielpause der neuen Spielzeit gilt es daher, den Schwung weiter mitzunehmen. Die Frauen stehen derweil jetzt vor dieser ersten Länderspielpause – und haben sie sich am Sonntag mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim II versüßt.
Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.
Podcast-Folge
Immer Hertha – Döner-Lohn dank Thorsteinsson
Immer Hertha
- Testspiel-Doppelpack: Gleich mehrere Profis verpassen neuen Schwung
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Meinung: Wer bei Hertha BSC der große Gewinner des erfolgreichen Saisonstarts ist
- Kolumne Immer Hertha: Wie mit Hertha BSC inzwischen Politik gemacht wird
- Podcast: Döner-Lohn dank Thorsteinsson
Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.
BM mit Material von dpa/sid/afp