In diesem Clip geht alles schief: Weiser und Lazaro rebellieren gegen Kostüme, Dardai wendet sich ab und Maier bleibt ratlos zurück.

Neuer Sponsor Hertha stellt neuen Sponsor Tedi in witzigem Spot vor

So unterhaltsam wie Hertha BSC hat wohl noch kein Bundesligist seinen neuen Hauptsponsor vorgestellt: Der Berliner Bundesligist machte das neue Engagement des bisherigen Ärmelsponsors Tedi, über das die Berliner Morgenpost bereits Mitte März berichtet hatte, am Dienstag offiziell – und zwar mit einem gewitzten Werbespot.

In einem Drei-Minuten-Clip begeben sich Kapitän Vedad Ibisevic, Trainer Pal Dardai und Co. vor die Kamera. Zu sehen ist ein inszenierter Werbedreh für das neue Sponsorenverhältnis, bei dem so gut wie alles schief läuft. Mitchell Weiser und Valentino Lazaro rebellieren gegen ihre albernen Kostüme, Dardai wendet sich entnervt ab und Jungstar Arne Maier bleibt ratlos zurück, als er aufgefordert wird, eine Bio-Karotte zu verkörpern.

Der neue Vertrag zwischen Hertha und dem Nonfood-Unternehmen läuft ab Sommer bis 2021. Bislang hatte der Hauptstadtklub das Logo des Wettanbieters bet-at-home auf der Brust getragen und dafür sechs Millionen Euro pro Saison kassiert. Einnahmen, die durch den neuen Hauptsponsors gesteigert wurden. Genau Angaben zur Summe machte Hertha nicht.

