Union Berlin steht vor einigen offenen Fragen. Fünf Gegentore in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Köln dürften dem Verein zu denken geben. Was zuvor in der Liga funktionierte, brach im Rheinland nach der Pause komplett zusammen. Das 0:5 ist schwer zu verdauen. Nun melden sich auch prominente Fans der Köpenicker zu Wort, und zwar sehr deutlich. Vor dem Wiedersehen mit den Kölnern im Stadion An der Alten Försterei am Sonntag (15.30 Uhr) läuft vieles schief beim Berliner Bundesligisten.
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BM mit Material von dpa/sid/afp