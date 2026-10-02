Nach dem bitteren Auswärtsspiel beim FC Bayern und sieben Gegentoren haben die Köpenicker nun Zeit, ihre Wunden zu lecken. Nach der Länderspielpause soll im Heimspiel gegen die SV Elversberg die Wiedergutmachung folgen, zuvor stellen sich Geschäftsführer Horst Heldt und Cheftrainer Mauro Lustrinelli bei einem Fantreffen den Fragen der Anhänger. Im Team-Training sind Ende der Woche drei Akteure zurückgekehrt.

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BM mit Material von dpa/sid/afp