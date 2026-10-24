Bei der Traumhausverlosung können Teilnehmer derzeit ein Reetdachhaus an der Ostsee im Wert von 2,1 Millionen Euro und zusätzlich 50.000 Euro gewinnen. Bis zum 25. Oktober 2026 um 23.59 Uhr bleibt Zeit, Lose zu kaufen. Mit einem aktuellen Rabattangebot erhalten Neukunden 16 Lose für 5 statt 10 Euro. Auch für größere Pakete und Abos gibt es Vergünstigungen.

Traumhausverlosung-Rabattcode: Aktuelles Angebot im Überblick

Über den Aktionslink unten gibt es aktuell ein Rabattangebot: Neukunden erhalten beim ersten Kauf 16 Lose für 5 statt 10 Euro.

Traumhausverlosung LOTTO24 spendiert 16 Lose zum Preis von 8 Für Neukunden • Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Vermittler gem. Whitelist • Chance 1:allen teilnehmenden Losen • Gutschein nicht auf Abos anrechenbar statt 10,00 € 50% 5,00 € Zum Angebot

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe unter www.buwei.de. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können.

Das Angebot entspricht 5 Euro Ersparnis beziehungsweise einem Rabatt von 50 Prozent auf das reguläre 16er-Paket. Der rechnerische Preis sinkt damit von rund 63 auf 31 Cent je Los. Auch bei den Paketen mit 40 und 56 Losen sparen Neukunden aktuell jeweils 5 Euro.

So unterscheiden sich die Gesamtpreise und die rechnerischen Preise je Los:

Los-Paket Preis mit Gutschein Preis je Los 16 Lose 5 € statt 10 € rund 0,31 € 40 Lose 20 € statt 25 € 0,50 € 56 Lose 30 € statt 35 € rund 0,54 €

Traumhausverlosung: Lose einzeln kaufen oder im Abo?

Bei der Traumhausverlosung können Teilnehmer zwischen einem einmaligen Loskauf und einem Abonnement wählen. Einzelne Lose sind nicht erhältlich, sondern ausschließlich Pakete mit 16, 40 oder 56 Losen. Beim Einzelkauf fällt der Paketpreis nur einmal an. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.

Traumhausverlosung LOTTO24 spendiert 16 Lose zum Preis von 8 Für Neukunden • Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Vermittler gem. Whitelist • Chance 1:allen teilnehmenden Losen • Gutschein nicht auf Abos anrechenbar statt 10,00 € 50% 5,00 € Zum Angebot

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe unter www.buwei.de. Setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können.

Über den Link oben stehen zudem drei Abo-Modelle zur Auswahl. Die folgende Tabelle zeigt die monatliche Losanzahl und die jeweiligen Paketpreise (Stand: 23. Oktober 2026):

Abo Lose pro Monat Monatspreis / Ersparnis Standard 16 10 € Premium 35 20 € statt 21,87 € / 1,87 € Ersparnis Premium+ 53 30 € statt 33,12 € / 3,12 € Ersparnis

Der Anbieter kennzeichnet die Paketpreise mit „8 % Rabatt“ bei Premium und „10 % Rabatt“ bei Premium+. Die Euro-Ersparnis in der Tabelle ergibt sich aus den jeweils angezeigten Vergleichspreisen.

Bei einem Abo erhalten Teilnehmer monatlich neue Lose und nehmen automatisch an weiteren Hausverlosungen teil. Zudem gibt es zusätzliche Gewinnmöglichkeiten. Premium- und Premium+-Abonnenten können beispielsweise monatlich 10.000 Euro gewinnen.

Wichtig: Die Abos verlängern sich automatisch, lassen sich aber jederzeit ohne Kündigungsfrist im Kundenkonto beenden. Bereits bezahlte Lose bleiben gültig.

Eine weitere Möglichkeit ist der Doppel-Deal. Damit kaufen Teilnehmer gleichzeitig Lose für das aktuelle Ostseehaus und die nächste Verlosung für ein Traumhaus am Tegernsee. Jeweils 16 Lose für beide Häuser kosten zusammen 20 Euro, zweimal 40 Lose kosten 50 Euro und zweimal 56 Lose 70 Euro. Ein Preisvorteil gegenüber zwei regulären Einzelpaketen entsteht dadurch nicht.

Wie kann ich einen Traumhausverlosung-Rabattcode einlösen?

Klicken Sie auf einen der beiden Aktionslinks in diesem Artikel. Wählen Sie eines der drei Einzelpakete aus. Registrieren Sie sich als Neukunde. Prüfen Sie auf der Seite „Überprüfen & Bezahlen“, ob der 5-Euro-Gutschein abgezogen wurde. Die Gesamtsumme für das 16er-Paket muss beispielsweise 5 Euro betragen.

Gibt es einen Traumhausverlosung-Rabattcode für Bestandskunden?

Das Angebot mit 16 Losen für 5 Euro richtet sich an Neukunden. Für Bestandskunden ist dieser Neukunden-Rabatt nicht vorgesehen. Maßgeblich sind die Bedingungen auf der Website des Anbieters.

Wann wird das Traumhaus an der Ostsee verlost?

Der aktuelle Hauptgewinn ist ein Reetdachhaus in Hohwacht an der Kieler Bucht. Die Immobilie bietet rund 148 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche auf einem etwa 2400 Quadratmeter großen Grundstück. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Sauna, ein beheizbarer Gartenpavillon und ein Grillbereich. Der Strand liegt nur wenige Gehminuten entfernt.

Das aktuelle Traumhaus an der Ostsee kommt mit vollmöbliertem Garten und BBQ-Bereich mit Big Green Egg. © Pressefoto

Der Gewinner erhält neben dem vollständig eingerichteten Haus weitere 50.000 Euro in bar. Laut Veranstalter werden auch die Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchkosten der Eigentumsübertragung übernommen. Die laufenden Kosten des Hauses trägt der Gewinner anschließend selbst. Er kann es bewohnen, vermieten oder verkaufen.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 25. Oktober 2026, um 23.59 Uhr. Die Ziehung findet am Montag, 26. Oktober, um 10 Uhr statt. Für Januar 2027 ist bereits die nächste Hauptverlosung angekündigt. Dann gibt es eine Villa am Tegernsee zu gewinnen.

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Wie hoch sind die Gewinnchancen bei der Traumhausverlosung?

Die Gewinnchance hängt von der Gesamtzahl der teilnehmenden Lose ab. Laut Veranstalter nahmen an der Ziehung am 31. August 2026 rund 15 Millionen Lose teil. Mit 16 Losen lag die Chance auf den Hauptgewinn damit bei etwa 1 zu 937.500. Für die Oktober-Verlosung steht die endgültige Loszahl erst nach Teilnahmeschluss fest.

Der Rabatt senkt den Preis des Los-Pakets. Bei gleicher Loszahl bleibt die Gewinnchance unverändert: Jedes Los zählt gleich.

Veranstalter der Soziallotterie ist die gemeinnützige Dreamify gGmbH aus Hamburg. Ein Teil der Einnahmen kommt gemeinnützigen Projekten zugute. Ein Gewinn ist nicht garantiert.

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