Die Traumhausverlosung hebt sich deutlich von herkömmlichen Lotterien ab. Statt eines hohen Geldgewinns stehen hier unter anderem hochwertige Immobilien als Hauptpreise im Mittelpunkt. Die Ziehungen erfolgen in unregelmäßigen Abständen von etwa zwei bis drei Monaten. Interessierte können durch den Erwerb von Lospaketen an den Verlosungen teilnehmen. Ergänzend finden Sonderauslosungen statt, bei denen weitere attraktive Sach- und Geldpreise gewonnen werden können.

Traumhausverlosung LOTTO24 spendiert 16 Lose zum Preis von 8 Für Neukunden • Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Vermittler gem. Whitelist • Chance 1:allen teilnehmenden Losen • Gutschein nicht auf Abos anrechenbar statt 10,00 € 50% 5,00 € Zum Angebot

*Gutschein nur für Neukunden beim Erstkauf auf Einzel-Pakete anwendbar. Ab 18 Jahren · Glücksspielsucht · Hilfe unter buwei.de · Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist · Chance: 1 zu allen teilnehmenden Losen

Was ist die Traumhausverlosung?

Die Traumhausverlosung ist eine staatlich zugelassene und 2024 eingeführte Soziallotterie der gemeinnützigen Gesellschaft Dreamify aus Hamburg. Mindestens 20 Prozent ihrer Einnahmen fließen in wohltätige Zwecke. Hauptgewinn ist eine hochpreisige Immobilie. Eine Geldprämie soll in den ersten Jahren die Nebenkosten des Hauses abdecken.

Spieler erhöhen ihre Gewinnchance durch die Zahl gekaufter Lose. Der Veranstalter bietet drei unterschiedliche Lospakete an. Diese sind auch als Abonnement erhältlich. Auch interessant: Eurojackpot oder Lotto „6aus49“: Die größten Unterschiede

Auch interessant Wann haben Sie zuletzt Lotto für 1 Euro gespielt?

Wie funktioniert die Traumhausverlosung?

Zunächst kündigt der Veranstalter die Verlosung einer neuen Immobilie an und nennt den Termin der Auslosung. Für die Teilnahme erwerben Spieler online mindestens eines von drei Lospaketen. Je größer das Lospaket, desto höher fällt die Gewinnchance aus. Alle Pakete sind auch als monatliches Abonnement verfügbar. Abonnenten des mittleren und des größten Lospakets nehmen zusätzlich an einer monatlichen Verlosung von 10.000 Euro teil.

Der Verkauf der Lose erfolgt ausschließlich im Internet. Die Lose sind über die Webseite des Veranstalters sowie über Lotto-Anbieter wie Lotto24 und Tipp24 erhältlich. Die Hauptziehung findet am zuvor kommunizierten Stichtag statt. Der Gewinner wird anschließend kontaktiert und die Übergabe der Immobilie organisiert. Dabei übernimmt der Veranstalter Kosten wie Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag und Notar.

Was kann man bei der Traumhausverlosung gewinnen?

Der Hauptgewinn einer Traumhausverlosung ist die namensgebende, voll möblierte Luxus-Immobilie im Wert von rund zwei Millionen Euro. Zusätzlich gibt es in der Regel eine Geldprämie zwischen 50.000 und 150.000 Euro. Weitere Gewinne gibt es bei Sonder- und Zusatzverlosungen. Je nach gewähltem Lospaket können Spieler dabei etwa Autos oder Geldprämien gewinnen. Welche Lotterie lohnt sich am meisten? Expertin macht klare Ansage

Der Veranstalter übernimmt die Kosten für die Übertragung der Immobilie auf den Gewinner. Dazu gehören etwa Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag und Notarkosten. Nach der Übergabe trägt der Gewinner die laufenden Kosten selbst. Laut Veranstalter können sich die Nebenkosten je nach Immobilie jährlich auf einen fünfstelligen Eurobetrag summieren.

Die Traumhäuser werden im Vorfeld vom Veranstalter erworben und nach der Verlosung vollständig auf den Gewinner übertragen. Nach der Übergabe steht es dem Besitzer frei, was er mit dem Haus macht. Art und Standort der Immobilie variieren von Verlosung zu Verlosung. Vom Friesenhaus auf Amrum über eine Villa am Chiemsee bis zur Finca auf Mallorca waren bislang unterschiedlichste Häuser dabei. Aktuell wird eine Villa am Tegernsee verlost.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Traumhausverlosung (@traumhausverlosung) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was kostet die Traumhausverlosung?

Das kleinste angebotene Lospaket beinhaltet 16 Lose und kostet im Einzelkauf zehn Euro.

Die mittlere Variante enthält 40 Lose für 25 Euro.

Das größte Paket bietet 56 Lose für 35 Euro.

Der effektive Preis pro Los liegt bei allen drei Paketen bei 62,5 Cent.

Alternativ gibt es die Lospakete als jederzeit kündbares Abonnement. Das kleinste Paket bietet für 10 Euro 16 Lose pro Monat. Die mittlere Abostufe Premium kostet 20 Euro und umfasst 35 Lose (Rabatt-Aktion, Stand: September 2026). Das Premium+-Paket kostet 30 Euro und enthält 53 Lose (Rabatt-Aktion, Stand: September 2026). Abonnenten erhalten zusätzliche Chancen bei Sonderauslosungen. Premium- und Premium+-Abonnenten nehmen außerdem an einer monatlichen Verlosung von 10.000 Euro teil.

Traumhausverlosung LOTTO24 spendiert 16 Lose zum Preis von 8 Für Neukunden • Ab 18 Jahren • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Vermittler gem. Whitelist • Chance 1:allen teilnehmenden Losen • Gutschein nicht auf Abos anrechenbar statt 10,00 € 50% 5,00 € Zum Angebot

*Gutschein nur für Neukunden beim Erstkauf auf Einzel-Pakete anwendbar. Ab 18 Jahren · Glücksspielsucht · Hilfe unter buwei.de · Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist · Chance: 1 zu allen teilnehmenden Losen

Traumhausverlosung: Wann finden die Ziehungen statt?

Anders als bei den meisten Lotterien gibt es für die Traumhausverlosung keinen festen Ziehungsrhythmus. Bislang wurden pro Jahr zwischen vier und fünf Immobilien in einem Abstand von zwei bis drei Monaten verlost. Für jede Spielrunde werden zu Beginn die Termine für die Hauptziehung und die Zusatzverlosungen bekannt gegeben.

Eine Ausnahme bildet die Sonderauslosung für Abonnenten eines Premium- oder Premium+-Lospakets. Sie findet immer am Anfang eines Monats statt, allerdings nicht an einem festen Kalendertag. Die Ermittlung der Gewinnerlose erfolgt digital und unter notarieller Aufsicht.

Im Glücksrad der Gefühle: Lutz Trabalski berät Lotto-Millionäre weitere Videos

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei der Traumhausverlosung?

Die Chance auf den Hauptgewinn ist bei der Traumhausverlosung im Vergleich zu großen Lotterien wie 6aus49 oder Eurojackpot vergleichsweise hoch. Sie lässt sich allerdings nicht genau beziffern, weil die Zahl der teilnehmenden Lose bei jeder Spielrunde variiert. Eine Expertin enthüllt häufige Denkfehler hinter Spiel 77 und Super 6.

Mathematik-Professor Christian Hesse hat für die Redaktion mit Blick auf vergangene Verlosungen eine ungefähre durchschnittliche Chance von 1:950.000 für die Teilnahme mit 16 Losen errechnet. Im Vergleich zu Lotterien mit relativ hohen Gewinnchancen wie Keno oder Freiheit+ ist das noch gut, dennoch bleibt der Hauptgewinn laut Hesse extrem unwahrscheinlich.

Statistik-Professor Christian Hesse zufolge ist der Hauptgewinn bei der Traumhausverlosung eher unwahrscheinlich. © Miina Jung

Traumhausverlosung: So ordnet ein Experte die Gewinnchancen ein

Der laut Christian Hesse relativ guten Chance auf den Hauptgewinn steht eine hohe Chance gegenüber, komplett leer auszugehen. Bei der Traumhausverlosung gibt es neben dem Hauptgewinn weitere Gewinnchancen nur über Sonderverlosungen. Wer weder das Haus noch einen Gewinn aus einer Sonderverlosung erhält, bekommt nichts. Lesen Sie auch: Welche Lotterie hat die besten Gewinnchancen? Der große Vergleich

Bei vergleichbaren Konkurrenzangeboten wie der Glücksspirale stehen die Chancen, überhaupt etwas zu gewinnen, laut Hesse besser. Dort gibt es mehrere Gewinnstufen mit kleineren Gewinnen. Wer hingegen bei der Traumhausverlosung weder das Haus noch einen Gewinn aus der Sonderverlosung abräumt, bekommt gar nichts. Hinzu kommt: Der Wert der Immobilie ist im Vergleich zu den Jackpots und Hauptgewinnen großer Lotterien wie 6aus49 niedrig.

Der Erwartungswert bei der Traumhausverlosung, also der Betrag, den Spieler über einen sehr langen Zeitraum hinweg statistisch von ihrem Einsatz zurückgewinnen, liegt laut Hesse bei rund 2,30 Euro pro zehn Euro Einsatz. Das klingt vielversprechend, verteilt sich allerdings auf sehr wenige Gewinner. Berücksichtigen sollten Teilnehmende dem Statistiker zufolge zudem, dass die Gewinnchance mit wachsender Popularität der Traumhausverlosung niedriger wird. Je mehr Spieler teilnehmen, desto kleiner wird die Gewinnchance.

Das ist Statistik-Professor Christian Hesse Christian Hesse ist Mathematiker und Professor an der Universität Stuttgart, zusätzlich Gastprofessor an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Hesse beschäftigt sich seit Jahren mit der mathematischen Einordnung von Glücksspielen und ist Autor mehrerer Bücher („Von Glückszahl bis Geheimzahl“, Droemer), die komplexe Wahrscheinlichkeiten verständlich erklären.

Wie kann man einen Gewinn bei der Traumhausverlosung überprüfen?

Der Gewinner des Traumhauses wird telefonisch und per E-Mail vom Veranstalter kontaktiert. Anschließend findet eine Überprüfung seiner Identität statt, bevor die Übergabe der Immobilie organisiert wird. Gewinner von Sonder- und Zusatzverlosungen erhalten ebenfalls eine Nachricht per E-Mail. Sie können den Gewinn außerdem im Online-Konto des jeweiligen Lottoanbieters überprüfen. Auf der Website des Veranstalters lässt sich zudem durch Eingabe der sogenannten Paket-ID des jeweiligen Lospakets ermitteln, ob ein Gewinn vorliegt.

Wann wird der Gewinn bei der Traumhausverlosung ausgezahlt?

Bei Sachpreisen wie dem Traumhaus oder Autos wird eine individuelle Übergabe mit den Gewinnern vereinbart. Geldgewinne werden in der Regel innerhalb weniger Werktage nach Ermittlung der Sieger ausgezahlt. Das Geld wird auf ein hinterlegtes und verifiziertes Bankkonto überwiesen. Beim Hauptgewinn erfolgt vor der Auszahlung der zum Haus gehörenden Geldprämie noch eine Identitätsprüfung.

Glücksspiel: Wichtige Hinweise Lotto und andere Glücksspiele dürfen in Deutschland erst ab 18 Jahren gespielt werden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert umfassend über Glücksspielsucht und das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele. Wenn Sie bei sich selbst oder jemand anderem eine Spielsucht vermuten oder eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, hilft die BZgA bundesweit unter der anonymen und kostenlosen Hotline „Glücksspielsucht“: 0800 1 37 27 00.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen einkaufen, erhalten wir vom entsprechenden Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100 Prozent unabhängig. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.