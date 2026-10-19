Die Traumhausverlosung geht in eine neue Runde: An der Kieler Bucht steht ein Anwesen im Wert von 2,1 Millionen Euro zur Auslosung, hinzu kommen 50.000 Euro in bar. Der Gewinn ist steuerfrei. Der Losverkauf läuft ab sofort bis zum 25. Oktober 2026.

Wer sich beteiligt, sichert sich damit die Chance auf ein vollständig eingerichtetes Domizil an der Ostsee. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was Sie als Gewinner konkret erhalten können, wo das Haus liegt, wie es ausgestattet ist und wie die Teilnahme funktioniert.

Traumhaus an der Ostsee: Der Hauptgewinn im Überblick

Im Zentrum der aktuellen Auslosung steht ein Anwesen im Wert von 2,1 Millionen Euro an der Kieler Bucht. Es wird komplett eingerichtet übergeben, inklusive hochwertiger Möbel aus der Schöner-Wohnen-Kollektion. Wer gewinnt, erhält die Immobilie zu 100 Prozent als Eigentum und kann frei entscheiden, ob selbst eingezogen, vermietet oder verkauft wird. Hinzu kommen 50.000 Euro in bar. Unter allen teilnehmenden Losen wird ein einziges Gewinnlos gezogen, sodass am Ende der Auslosung ein garantierter Gewinner feststeht.

Alle Eckdaten zum Haus an der Ostseeküste Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,1 Millionen Euro

2,1 Millionen Euro Region: Kieler Bucht

Kieler Bucht Grundstück: ca. 2.400 Quadratmeter

ca. 2.400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche : ca. 148 Quadratmeter

: ca. 148 Quadratmeter Schlafzimmer: 3

3 Bäder: 2

2 Annahmeschluss: 25. Oktober 2026, 23:59 Uhr

25. Oktober 2026, 23:59 Uhr Ziehung: 26. Oktober 2026, 10:00 Uhr

26. Oktober 2026, 10:00 Uhr Neukunden-Aktion: 16 Lose bereits ab 5 statt 10 Euro

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Wo liegt das neue Haus der Traumhausverlosung?

Das aktuelle Objekt liegt an der Ostsee, genauer an der Kieler Bucht zwischen Kiel und Fehmarn. Bis zum Wasser sind es vom Grundstück aus nur rund fünf Minuten. Der Blick aufs Meer ist unverbaubar. In der Umgebung prägen weiße Sandstrände und markante Steilklippen die Küste. Wer künftig hier lebt, genießt ein vielfältiges Angebot der Freizeitgestaltung. Ob Segeln, Wasserski oder das Schwimmen am frühen Morgen – all das befindet sich praktisch vor der Haustür.

So sieht das neue Ostsee-Traumhaus aus Willkommen an der Kieler Bucht, wo Ostseewind und weite Sandstrände ein Lebensgefühl schaffen, das man so schnell nicht vergisst. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch das neue Traumhaus. © Traumhausverlosung Aus der Vogelperspektive wird deutlich, wie großzügig das Grundstück geschnitten ist und wie viel Abstand das Anwesen seinen Bewohnern zur Nachbarschaft lässt. © Traumhausverlosung Reetdach trifft auf reduzierte Formensprache: Schon von außen zeigt das Haus, wie Friesenhaus-Architektur und der klare Japandi-Stil zusammenfinden. © Traumhausverlosung Nur wenige Schritte trennen die Haustür vom Wasser, ein Umstand, der sich bereits beim Blick von der Auffahrt aus erahnen lässt. © Traumhausverlosung Rasenfläche, ein kleines Gartenhaus und reichlich Platz für ein Picknick zeigen, wie viel Raum dieses Grundstück tatsächlich bietet. © Traumhausverlosung Von oben offenbart die Terrasse ihre klare Aufteilung, mit direktem Sichtkontakt zur Ostsee. © Traumhausverlosung Massives Holz und eine lange Tafel: Die Dining-Area ist auf lange Abende im Freien und viele Gäste ausgelegt. © Traumhausverlosung Der Big Green Egg ist das Herzstück der Grillzone und macht Kochen im Freien zu einem eigenen kleinen Ritual. © Traumhausverlosung In der Nähe der Grillstelle liegt eine zweite, ruhigere Lounge, gedacht für alle, die lieber chillen als grillen. © Traumhausverlosung Im Wohnbereich sorgen Sofa und Fernsehecke für Alltagstauglichkeit, ganz ohne auf das reduzierte Gesamtkonzept zu verzichten. © Traumhausverlosung Ein Kamin liefert dem Wohnbereich seine Wärme und wird schnell zum meistgenutzten Platz im Haus. © Traumhausverlosung Die maßgefertigte Küche verbindet klare Linien mit hochwertiger Verarbeitung und wird zum natürlichen Treffpunkt beim Kochen. © Traumhausverlosung Das Hauptschlafzimmer im Obergeschoss ist bewusst zurückhaltend gestaltet. Ein Raum, der zur Ruhe einlädt statt abzulenken. © Traumhausverlosung Die separate Lese-Lounge lädt dazu ein, ungestört in andere Welten einzutauchen, ganz bei sich und dem eigenen Buch. © Traumhausverlosung Ebenfalls im Obergeschoss liegt ein weiteres Schlafzimmer, geprägt von der schrägen Dachform und einer eigenen, ruhigen Atmosphäre. © Traumhausverlosung Das Badezimmer grenzt direkt an das Sanarium, sodass Baden und kurze Wellness-Auszeiten nah beieinanderliegen. © Traumhausverlosung Auf dem Balkon mit dem Meer bis zum Horizont zeigt sich, warum dieses Haus mehr als eine Adresse ist. Diesen Ausblick kann man sich nicht kaufen, sondern mit etwas Glück nur gewinnen. © Traumhausverlosung

Architektonisch verbindet das Haus zwei Stile, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben: die traditionelle Reetdach-Architektur eines Friesenhauses und den reduzierten japanischen Wohnstil Japandi.

Aus dieser Verbindung entsteht ein Domizil mit natürlichen Materialien, einer zurückhaltenden Farbwelt und hochwertiger, langlebiger Ausstattung. Auf rund 148 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche verteilen sich drei Schlafzimmer, zwei Bäder, eine offene Küche mit Wohnbereich sowie eine separate Lese-Lounge, die auch als Arbeitszimmer genutzt werden kann. Das Grundstück selbst misst etwa 2.400 Quadratmeter.

Zusammengefasst bietet die Immobilie mehrere Rückzugs- und Aufenthaltsorte:

eine maßgefertigte Designküche mit direktem Bezug zum Wohnbereich

ein Kaminbereich sowie eine Bibliothek mit Lese-Lounge

ein Balkon mit Meerblick am Schlafzimmer

Terrassen und mehrere Lounge-Bereiche im Garten

eine BBQ-Area mit Big Green Egg sowie eine lange Dining-Tafel im Außenbereich

ein Sanarium und eine 360-Grad-Himmelsliege im Garten

Beheizt wird das Haus über eine Erdwärmepumpe.

Haus an der Ostsee gewinnen: So gelingt die Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt über den Kauf von Lospaketen. Jedes gültige Los nimmt automatisch teil, gezogen wird unter allen Teilnehmenden ein einziges Gewinnlos. Die Ziehung erfolgt notariell beglaubigt und der Glückspilz wird im Anschluss persönlich kontaktiert. Die Lospakete gibt es in drei Größen: 16 Lose kosten 5 Euro, 40 Lose kosten 20 Euro und 56 Lose kosten 30 Euro.

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Wann wird der Gewinner der Traumhausverlosung gezogen?

Der Losverkauf für das Ostsee-Objekt läuft noch bis zum 25. Oktober 2026 um 23.59 Uhr. Die Ziehung des Hauptgewinns findet am 26. Oktober 2026 um 10 Uhr statt.

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Was geschieht im Falle eines Gewinns?

Wer gewinnt, erhält das Haus zu 100 Prozent als Eigentum. Damit liegt die Entscheidung, wie es weiter genutzt wird, vollständig beim Gewinner: Einziehen, Vermieten und Verkaufen sind gleichermaßen möglich. Hinzu kommen 50.000 Euro in bar, mit denen sich etwa Umzug, Renovierung oder andere Wünsche rund um das neue Eigentum finanzieren lassen.

Förderung sozialer Projekte

Haupt-Charity-Partner der aktuellen Kampagne ist die Stiftung RTL, Wir helfen Kindern e. V. Mit jedem gekauften Los-Paket fließt ein Anteil an die Stiftung, die sich gegen Kinderarmut und für Kinderrechte in Deutschland einsetzt.

Bei der vorangegangenen Verlosung des Hauses an der Nordsee im September 2025 kamen auf diese Weise rund 1,74 Millionen Euro für Projekte der Stiftung RTL zusammen, die unter anderem Ernährung, Bildung und kindgerechte Räume in mehreren Regionen Deutschlands fördern.

Mit dem neuen Anwesen an der Ostsee setzt die Traumhausverlosung ihre Reihe exklusiver Hausauslosungen fort. Bis zum 25. Oktober 2026 können Interessierte teilnehmen und sich die Chance auf ein vollständig eingerichtetes Domizil an der Kieler Bucht sichern, das Wohnkomfort, Lage und einen sozialen Zweck miteinander verbindet.

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