Lose kaufen statt Lottozahlen tippen, ein Eigenheim statt Millionen auf dem Konto: Die Traumhausverlosung des gemeinnützigen Hamburger Lotterieveranstalters Dreamify wirkt auf den ersten Blick wie eine greifbare Alternative zum klassischen Lotto. Doch sind die Gewinnchancen tatsächlich besser oder täuscht dieser Eindruck?

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Traumhausverlosung: Wie hoch sind die Gewinnchancen?

Unsere Redaktion hat bei Christian Hesse nachgefragt. Der Mathematik-Professor lehrt Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart, ist Gastprofessor an der UCLA in Los Angeles und hat mehrere Bücher über Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematik im Alltag verfasst.

Im Interview nimmt er das Prinzip der Traumhausverlosung unter die Lupe und analysiert, wie realistisch die Aussicht auf einen Hauptgewinn tatsächlich ist.

Bei der aktuellen Traumhausverlosung geht es um eine Immobilie an der Ostsee mit Meerblick. © Traumhausverlosung

Warum die Traumhausverlosung bessere Chancen bietet als andere Lotterien

Herr Hesse, viele Menschen halten die Traumhausverlosung intuitiv für greifbarer und aussichtsreicher als eine klassische Lotterie. Lässt sich das mathematisch untermauern oder unterliegen die Teilnehmenden einem Irrtum?

Tatsächlich bietet die Traumhausverlosung deutlich bessere Chancen auf den Hauptgewinn als klassische Lotterien.

Konkret gefragt: Wie hoch ist die Gewinnchance im direkten Vergleich zu bekannten Lotterien wie 6aus49?

Die exakte Gewinnchance ist nicht im Voraus bezifferbar, weil sie von der Gesamtzahl der bis zum Annahmeschluss verkauften Lose abhängt – der Anbieter weist das ausdrücklich aus. An den letzten beiden Ziehungen im Februar und April 2026 nahmen 17,6 Millionen beziehungsweise 15,5 Millionen Lose teil.

Bei einer Größenordnung von rund 17 Millionen Losen liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für das kleinste Lospaket mit 16 Losen bei etwa 1:1,06 Millionen. Das ist ungefähr 132-mal besser als die Chance auf den Lotto-Jackpot, die bei 1:139.838.160 liegt. Das erklärt, warum viele Menschen die Gewinnaussichten der Traumhausverlosung intuitiv als „realistischer“ einschätzen.

Christian Hesse ist Professor für mathematische Statistik an der Universität Stuttgart. © Adobe Stock | Collage: Antonia Keßler

Das klingt, als gäbe es ein Aber.

Die Gewinnchancen erzählen nur die halbe Wahrheit. Entscheidend ist der mathematische Erwartungswert: Wie hoch ist der durchschnittliche Gewinn für das eingesetzte Kapital? Hier offenbart sich das wahre Bild. Beim Kauf des kleinsten Lospakets und geschätzten 17 Millionen Gesamtlosen liegt der Erwartungswert bei 2,47 Euro. Bei 10 Euro Einsatz ergibt das einen erwarteten Nettoverlust von rund 7,53 € beziehungsweise eine Ausschüttungsquote von knapp 25 Prozent.

Traumhausverlosung oder Lotto „6aus49“?

„Bei Lotto „6aus49“ liegt die Ausschüttungsquote bei 50 Prozent der Spieleinsätze.“ © Swen Pförtner/dpa | Swen Pförtner

Obwohl Dreamify laut der eigenen Lotteriebestimmung mindestens 30 Prozent aller Spielentgelte ausschütten muss?

Die Differenz zwischen dieser Mindestquote und den hier gerechneten rund 25 Prozent entsteht dadurch, dass weitere Gewinne wie Autos und Geldbeträge ausschließlich für Abonnenten reserviert sind. Ein reiner Einzelpaket-Käufer profitiert von diesen Abo-Preisen nicht – sein individueller Erwartungswert liegt deshalb unter der nominell zugesicherten Gesamtquote.

Zum Vergleich: Bei Lotto „6aus49“ liegt die Ausschüttungsquote bei 50 Prozent der Spieleinsätze. Der Hauptunterschied beider Spiele liegt in der Gewinnstruktur. Lotto „6aus49“ verfügt über neun Gewinnklassen. Bei jeder 31. Teilnahme gewinnt man statistisch irgendetwas, selbst wenn es nur wenige Euro sind. Diese Kleingewinne mögen hinsichtlich ihrer Geringfügigkeit frustrierend sein, erhöhen aber massiv die Ausschüttungsquote. Bei der Traumhausverlosung hingegen gibt es im Wesentlichen einen Hauptgewinner plus eine kleine Zahl Sonder- und Abo-Gewinner. Die übergroße Mehrheit aller Teilnehmer geht komplett leer aus.

Das ist Statistik-Professor Christian Hesse Christian Hesse ist Mathematiker und Professor an der Universität Stuttgart, zusätzlich Gastprofessor an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Hesse beschäftigt sich seit Jahren mit der mathematischen Einordnung von Glücksspielen und ist Autor mehrerer Bücher („Von Glückszahl bis Geheimzahl“, Droemer), die komplexe Wahrscheinlichkeiten verständlich erklären.

Der Anbieter der Traumhausverlosung wirbt ausdrücklich damit, dass sich die Gewinnchancen durch den Kauf zusätzlicher Lose erhöhen lassen. Wie groß ist dieser Effekt tatsächlich und steht er in einem angemessenen Verhältnis zu den entstehenden Mehrkosten?

Das Marketing suggeriert geschickt, dass mehr Lose einer besseren Gewinnchance entsprechen. Das stimmt mathematisch, die doppelte Anzahl Lose bedeutet tatsächlich die doppelte Gewinnwahrscheinlichkeit. Doch die absolute Chance bleibt verschwindend gering. Wer statt 10 gleich 35 Euro für 56 Lose investiert, erhöht seine Gewinnchance von 0,0000941 auf 0,000329 Prozent. Der Unterschied ist statistisch vernachlässigbar, der Mehraufwand von 25 € aber durchaus real.

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Welche Denkfehler machen Menschen am häufigsten, wenn sie ihre Gewinnchancen bei Gewinnspielen wie der Traumhausverlosung einschätzen?

Menschen unterliegen bei solchen Verlosungen systematischen Verzerrungen, was die Gewinnintuition betrifft. Der häufigste Fehler: Sehr kleine Wahrscheinlichkeiten werden subjektiv kaum noch voneinander unterschieden. Eine Chance von 1:1 Million fühlt sich kaum anders an als 1:100 Millionen, obwohl der Unterschied enorm ist.

Wie lautet Ihr Fazit zur Traumhausverlosung aus wissenschaftlicher Sicht? Ist eine Teilnahme unter Berücksichtigung der Gewinnchancen „lohnender“ als der klassische Lottoschein?

Aus rein statistischer Erwartungswert-Perspektive ist die Traumhausverlosung deutlich weniger lohnend als Lotto „6aus49“: Die Ausschüttungsquote ist nur etwa halb so hoch, der relative Verlust pro eingesetztem Euro um 50 Prozent größer. Dennoch: Die rund 132-mal bessere Chance auf einen lebensverändernden Hauptgewinn ist keine Marketing-Floskel, sondern mathematische Realität. Wer bereit ist, für diese signifikant höhere Gewinnwahrscheinlichkeit einen deutlich schlechteren Erwartungswert zu akzeptieren, trifft eine rational begründbare Entscheidung - auch wenn beide Optionen langfristig Verlustgeschäfte bleiben.

Herr Hesse, vielen Dank für das Gespräch.

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