Ein Friesenhaus unter Reet, ein weitläufiges Grundstück und dahinter die Ostsee: Die Immobilie, die am 26. Oktober bei der Traumhausverlosung einen neuen Besitzer findet, liegt an einem Ort, von dem viele träumen. 2,1 Millionen Euro soll das Anwesen laut Veranstalter wert sein. Viel Geld, zweifellos. Doch in Zeiten, in denen die Immobilienpreise selbst in weniger exklusiven Lagen immer neue Höhen erreichen, stellt sich die Frage: Wie viel Luxus bekommt man für eine solche Summe heute eigentlich noch?

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Der Traum vom Haus am Meer in der Traumhausverlosung

Morgens die Vorhänge im Schlafzimmer beiseite schieben und einen unverbauten Blick aufs Meer genießen? Ein Privileg, das die meisten Menschen nur aus dem Urlaub kennen. Für den Gewinner der nächsten Traumhausverlosung könnte dieses Erlebnis bald zum Alltag gehören. Das mit einem üppigen Reetdach gedeckte Friesenhaus liegt in der Kieler Bucht, nur wenige Gehminuten von der Ostsee entfernt. Sowohl vom Schlafzimmer mit eigenem Balkon als auch vom Garten aus bietet sich freie Sicht aufs Meer.

Zwischen dem rund 2400 Quadratmeter großen Grundstück und der Ostsee befindet sich ein Naturschutzgebiet, dessen Bebauung langfristig ausgeschlossen ist und das mit weiten Wiesen und einem schilfumsäumten Wasserlauf aufwartet. Die ungetrübte Weitsicht wird deshalb vom Veranstalter als unverbaubar beworben. Auch Nachbarhäuser oder Zäune schränken den Panoramablick aufs norddeutsche Binnenmeer nicht ein. Einzig ein paar Touristen und Naturfreunde könnten die Postkartenidylle stören: Durch das Reservat führt ein Wanderweg, der zum Flanieren einlädt.

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Außen norddeutsch, innen Japandi

Die Immobilie selbst bietet eine Wohn- und Nutzfläche von 148 Quadratmetern auf zwei Etagen. Von außen präsentiert sie sich als klassisches Friesenhaus mit Fassaden aus rotem Klinker, geschwungenem Reetdach mit Gauben und einer großen Eingangstür aus massivem Holz. Die Inneneinrichtung orientiert sich laut Veranstalter Dreamify hingegen am sogenannten Japandi-Stil. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus japanischem Minimalismus und der skandinavischen „Hygge“-Gemütlichkeit.

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Dieser moderne Kulturmix hat seine gestalterischen Wurzeln in jahrhundertealten Traditionen und zeichnet sich vor allem durch den Einsatz von viel Holz und ruhigen Naturtönen aus. Im Friesenhaus findet er sich laut offizieller Beschreibung unter anderem in den geölten Eichendielen sowie diversen Möbeln in sanften Sand- und Grautönen wieder. Im Fokus des Gesamtdesigns steht dem Veranstalter zufolge sowohl außen als auch innen ein Gefühl von Ruhe und Gemütlichkeit sowie die Besinnung auf das Wesentliche. Friesenstil und Japandi sollen sich demnach stimmig ergänzen.

Dreh- und Angelpunkt: Die Wohnküche

Schon ein kurzer Blick auf den Grundriss des Friesenhauses macht deutlich, welcher Raum den Kern des Anwesens bildet. Fast die Hälfte des Untergeschosses nimmt eine ausladende Wohnküche mit offenem Kochbereich, separater Essecke und gemütlichem Wohnzimmer mit Couch und Kamin ein. Der eher schlicht wirkende Küchenbereich wurde offiziellen Angaben zufolge von einem Schreiner nach Maß gefertigt und ist mit einem Bora-Kochfeld samt integrierter Dunstabzugsanlage ausgestattet. Auch eine Siebträgermaschine gehört zum Inventar.

Die offene Küche mit Bora-Kochfeld ist maßgefertigt und Teil des Wohnzimmers. © Pressefoto

Wellness unter dem Reetdach

Das restliche Untergeschoss teilt sich in ein Duschbad mit WC, einen Hauswirtschaftsraum und eine kleine Bibliothek auf. Der wahre Luxus spielt sich eine Etage höher ab. Hier befindet sich neben drei Schlafzimmern und einem Balkon ein großes Vollbad mit angeschlossenem Sanarium. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Sauna und Dampfbad, die dank vergleichsweise niedriger Temperaturen zwischen 45 und 60 Grad Celsius sowie sehr hoher Luftfeuchtigkeit besonders kreislaufschonend und wohltuend für Haut und Atemwege sein soll. Selbst Sauna-Einsteiger sollen sich in diesem Wellnessbereich problemlos über längere Zeit aufhalten können.

Das Vollbad im Obergeschoss bietet Zugang zum hauseigenen Sanarium. © Pressefoto

Das ganze Jahr im Garten entspannen

Auch außerhalb der gemütlichen vier Wände soll der Hauptgewinn der kommenden Traumhausverlosung mit Komfort punkten. Während bis zu zwei Autos bei Wind und Wetter im Carport Schutz finden, lädt ein kleiner beheizbarer Pavillon selbst im Winter noch zum Verweilen im Garten ein. Deutlich angenehmer dürfte der Aufenthalt hinterm Haus aber bei sommerlichen Außentemperaturen ausfallen. Der Garten ist laut offizieller Beschreibung mit allem ausgestattet, was es für ausgelassene Grillabende unter freiem Himmel braucht.

Eine große Terrasse mit einem ausladenden Esstisch und einer drehbaren Himmelsliege erwarten den Traumhausbesitzer in spe demnach ebenso wie ein Keramikgrill des Typs „Big Green Egg“. Der allein hat bereits einen Wert von über 2000 Euro und kann auch als Smoker oder Ofen verwendet werden. Mit freiem Blick über die Ostsee dürfte hier nahezu jedes Gartenfest das Zeug zu einem kleinen Highlight mit Urlaubs-Feeling haben.

Das aktuelle Traumhaus an der Ostsee kommt mit vollmöbliertem Garten und BBQ-Bereich mit Big Green Egg. © Pressefoto

Einfach einziehen

Der wohl größte Luxus des Hauses ist der Umstand, dass es bezugsfertig übergeben wird und ein sofortiger Einzug ohne großen Aufwand möglich ist. Wer sich auf das Unterfangen einlässt, kann seinen Lebensmittelpunkt tatsächlich von heute auf morgen in ein luxuriöses Haus am Meer verlegen. Nicht einmal um die Bürokratie oder die Finanzen muss sich der Sieger sorgen. Grunderwerbsteuer, Eintragung ins Grundbuch und Notarkosten übernimmt der Veranstalter.

Für die laufenden Kosten wie Strom, Heizung und Wasser, die bei einem Haus dieser Größe schnell in die Höhe schießen können, erhält der Gewinner eine Geldprämie von 50.000 Euro. Damit sollt er zumindest in den ersten Jahren für alle Eventualitäten gewappnet sein. Ob sich die Betriebs- und Wartungskosten langfristig stemmen lassen, muss allerdings durchaus bedacht werden, doch das sind Luxussorgen. Eine Verpflichtung zum Einzug gibt es nicht. Gewinner können die Immobilie auch vermieten oder verkaufen.

Traumhausverlosung: Die Krux mit der Gewinnchance

Die einzige Hürde, die dem Traum vom Luxusanwesen im Weg steht, ist die sehr geringe Gewinnchance. Die ist im Detail von der Zahl der teilnehmenden Lose abhängig. Bei den vergangenen Traumhausverlosungen lag sie laut Mathematikprofessor Christian Hesse mit einem Einsatz von zehn Euro jedoch bei durchschnittlich 1 zu 950.000.

Das ist deutlich höher als etwa die Chance auf den Hauptgewinn bei 6aus49 oder dem Eurojackpot, ein Gewinn bleibt laut Hesse aber dennoch extrem unwahrscheinlich. Tatsächlich steht der überschaubaren Siegchance dem Experten zufolge eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit gegenüber, vollständig leer auszugehen, da es bei der Traumhausverlosung stets nur genau einen Gewinner gibt.

Alle Eckdaten zum Haus an der Ostseeküste Gewinn: Haus plus 50.000 Euro in bar

Haus plus 50.000 Euro in bar Wert der Immobilie: 2,1 Millionen Euro

2,1 Millionen Euro Region: Kieler Bucht

Kieler Bucht Grundstück: ca. 2.400 Quadratmeter

ca. 2.400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche : ca. 148 Quadratmeter

: ca. 148 Quadratmeter Schlafzimmer: 3

3 Bäder: 2

2 Annahmeschluss: 25. Oktober 2026, 23:59 Uhr

25. Oktober 2026, 23:59 Uhr Ziehung: 26. Oktober 2026, 10:00 Uhr

26. Oktober 2026, 10:00 Uhr Neukunden-Aktion: 16 Lose bereits ab 5 statt 10 Euro

Die nächste Traumhausverlosung wartet bereits

Trotzdem dürften es auch am 26. Oktober 2026 wieder Tausende Spieler darauf ankommen lassen und der Verlosung des Friesenhauses mit Meerblick entgegenfiebern. Wer in diesem Zuge leer ausgeht, kann sein Glück bereits am 4. Januar 2027 erneut versuchen. Dann wird eine Villa am Tegernsee mit eigenem Wellness- und Fitnessbereich verlost, deren Wert der Veranstalter sogar mit 2,8 Millionen Euro angibt.

Was ist eine Soziallotterie? Soziallotterien werden ausschließlich von gemeinnützigen Organisationen veranstaltet. Ein großer Teil der Einnahmen fließt in soziale, kulturelle oder mildtätige Projekte. Mindestens 30 Prozent der Einnahmen müssen als Gewinne ausgeschüttet, weitere 30 Prozent für den festgelegten gemeinnützigen Zweck verwendet werden. Soziallotterien gelten als risikoärmer als klassische Lotterien: Jackpots sind nicht erlaubt. Der Höchstgewinn ist auf drei Millionen Euro begrenzt und Ziehungen dürfen maximal zweimal pro Woche stattfinden. Quelle: Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länger (GGL)

Hinweis: Lotto darf erst ab 18 Jahren gespielt werden. Das betrifft auch das Online-Glücksspiel. Personen unter 18 Jahren dürfen weder Rubbellose kaufen noch Gewinne abholen. Das gilt auch dann, wenn Sie eine Kundenkarte oder eine Vollmacht der Eltern oder der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu Glücksspielsucht und über das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Glücksspiele. Zudem bietet sie den „Check dein Spiel“-Selbsttest zum eigenen Spielverhalten sowie Beratungshilfen an.

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