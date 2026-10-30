Ein Nährstoffmangel befeuert Entzündungen, Unreinheiten und Falten auf der Haut.

Wer sich ausgewogen ernährt, kann vielen Hautproblemen vorbeugen.

Wichtig für die Hautregeneration und die Zellbildung sind unter anderem Selen und Omega-6.

Wie es um unsere Hautgesundheit bestellt ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auf viele davon haben wir keinen Einfluss, allen voran auf unsere genetische Veranlagung. Dieser sind wir aber nicht schicksalshaft ausgeliefert. Neben einer gesunden Lebensweise – viel Schlaf, wenig Stress, kein Alkohol und Nikotin – spielt auch die Ernährung für unsere Haut eine große Rolle.

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Welche Nährstoffe wir täglich zu uns nehmen sollten und welche Vitamine die besten für die Haut sind, verraten unsere beiden Experten, der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl und der Hautarzt Dr. Peter Weisenseel.

Zu einer gesunden Haut tragen Omega-3-Fettsäuren bei. Sie sind in Avocados reichlich enthalten. © iStock | AleksandarGeorgiev

Vorzeitige Hautalterung durch Nährstoffmangel möglich

Um die Haut gesund zu halten, ist keine spezielle Diät notwendig. In erster Linie geht es darum, Mangelzustände vorzubeugen: „Idealerweise benötigt die Haut wohldosiert von allen Nährstoffen etwas. Wenn einem über einen längeren Zeitraum lebenswichtige Stoffe fehlen, reagiert der Körper mit Schäden in den Zellen und einer vorzeitigen Alterung“, sagt Dr. Riedl.

Der auch als Ernährungs-Doc bekannte Experte rät zu einer langfristig gesunden und ausgewogenen Ernährung. Zwar würden die Hautverbesserungen nur langsam sichtbar werden, aber auf Dauer zahle es sich aus. Mit der richtigen Ernährung lasse sich sogar die Hautalterung verlangsamen. Auch Weisenseel betont: „Eine ausgewogene Ernährung, die reich an bestimmten Nährstoffen ist, kann dazu beitragen, die Haut gesund zu halten und ihre Regenerationsfähigkeit zu unterstützen.“

Im Alter verlangsamt sich die Zellerneuerung der Haut

Die Haut braucht alle Nährstoffe – aber manche braucht sie ganz besonders. Unter anderem all jene, die an der Zellteilung beteiligt sind. Denn die Hauterneuerung läuft immer langsamer ab, je älter wir werden, sagt Weisenseel, Hautarzt am Dermatologikum Hamburg: „Die oberste Hautschicht, die Epidermis, erneuert sich in etwa alle 28 Tage.“

Dieser Prozess verlangsamt sich mit zunehmendem Alter, was zu verschiedenen Hautveränderungen führt. Die Haut wird dünner und trockener, sie verliert an Elastizität und bildet dadurch Falten. Würden nicht mehr so schnell neue Zellen gebildet, reagiere die Haut zudem empfindlicher auf äußere Einflüsse und Wunden würden schlechter abheilen, erklärt Weisenseel.

Ein Nährstoffmangel kann spröde Haut, Entzündungen und Ekzeme begünstigen, ergänzt Riedl: „Die Haut ist eben wie kaum ein anderes Organ sehr davon abhängig, dass alles das zur Verfügung steht, was wir zum Zellteilen brauchen. Und wenn das nicht da ist, dann hakt es an allen Ecken.“

Pickel und Rötungen können die Folge einer Mangelernährung sein. © iStock | Olga Shefer

Anti-Aging: Diese Nährstoffe beugen vorzeitiger Hautalterung vor

Um das Risiko für Hautprobleme zu reduzieren, sollte man vor allem auf vier Nährstoffe setzen – diese können laut Dr. Riedl die Zellregeneration unterstützen. Für die Haut tun sie aber noch mehr:

Nährstoff Wirkung auf der Haut Natürliche Quellen Zink an der Wundheilung beteiligt, wirkt entzündungshemmend, stärkt die Hautbarriere und stimuliert die Kollagenbildung Käse, Walnüsse, Erdnüsse, Haferflocken, Austern, Garnelen Selen schützt die Zellen vor freie Radikale, die ein Mitverursacher von Entzündungen und frühzeitiger Hautalterung sind Eier, Kohlgemüse, Pilze und Fisch, Linsen, Paranüsse Biotin (Vitamin H) als Schönheitsvitamin bekannt, wichtig für den Erhalt von Haut und Haaren, verbessert die Feuchtigkeitsversorgung der Haut Haferflocken, Eier, Champignons, Spinat, Kartoffeln Vitamin A bildet einen Infektschutz, der dafür sorgt, dass Krankheitserreger nicht so leicht über die Haut eindringen können, roter Paprika, Kürbis, Möhren, Spinat, Eier

Übrigens: Durch seine hauterneuernden Eigenschaften kann Vitamin A zu einer glatteren Haut verhelfen. Eine Form von Vitamin A – Retinol – ist aus diesem Grund ein häufig genutzter Anti-Aging-Wirkstoff in Hautpflegeprodukten.

Zusätzlich spielen auch Vitamin C und Vitamin E eine Rolle bei der Regeneration der Haut, erklärt Weisenseel. Vitamin C sei an der Kollagensynthese beteiligt und würde so dabei helfen, die Haut straff und elastisch zu halten. Noch dazu hat das Vitamin eine starke antioxidative Wirkung, sodass es die Zellen vor freien Radikalen und schädlichen Einflüssen wie UV-Strahlen schützt, so der Experte. Nicht nur in der Ernährung, sondern auch in der Hautpflege könne sich das als nützlich erweisen: „In gewissem Umfang kann Vitamin C in der Hautpflege auch hilfreich sein.“

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Omega-3-Fettsäuren sind „Baustoff für neue Hautzellen“

Förderlich für die Hautregeneration sind neben Vitaminen und Spurenelementen auch Makronährstoffe – also Nährstoffe, die wir in größeren Mengen zu uns nehmen. Laut den beiden Experten sollte man besonders ungesättigte Fettsäuren auf dem Zettel haben. Denn sie dienen „als Baustoff für neue Hautzellen“, erklärt Dr. Riedl. Reich enthalten sind sie unter anderem in Avocados, Nüssen, Fisch und gesunden pflanzlichen Ölen.

Besonders wertvoll seien Omega-3-Fettsäuren, die zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen. Riedl zufolge können sie die Haut bei der Reparatur von Schäden unterstützen. Essenzielle Fettsäuren helfen auch dabei, „Entzündungen zu reduzieren und die Hautfeuchtigkeit zu bewahren“, ergänzt Weisenseel. Einen hohen Omega-3-Gehalt haben pflanzliche Öle, Fisch, Leinsamen und Mandeln. Auch Omega-3-Kapseln mit Fischöl oder Algenöl können den Tagesbedarf decken.

Spinat enthält Biotin, was die Feuchtigkeitsversorgung und die Elastizität der Haut verbessert. © iStock | Mariia Skovpen

Schlaffe Haut kann an Proteinmangel liegen

Zu den wichtigsten Nährstoffen für die Haut gehören Riedl zufolge auch Eiweiße: „Wenn ich zu wenig Eiweiß bekomme, dann kann die Haut nicht mehr richtig nachgebildet werden.“ Aber nicht nur das: Wenn wir zu wenig Proteine zu uns nehmen würden, könne auch die Kollagen- und Elastinbildung darunter leiden.

Aus Kollagen und Elastin besteht das Gerüst, das unserer Haut Festigkeit und Spannkraft verleiht. Rund ab dem 25. Lebensjahr stellt unser Körper immer weniger Substanzen her, die unsere Haut straff und geschmeidig halten – neben Kollagen und Elastin, auch Hautfette wie Ceramide und Hyaluronsäure. Welche Hyaluron-Seren im Test von „Öko-Test“ am besten abgeschnitten haben, erfahren Sie hier.

Mit zunehmendem Alter sollte daher der Proteinbedarf gedeckt sein. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollten es täglich 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sein. Ab dem 65. Lebensjahr steigt der Tagesbedarf an. Einen hohen Proteingehalt haben unter anderem Fisch, Hülsenfrüchte und Nüsse.

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Viel Wasser trinken hilft, die Haut elastisch zu halten

Je mehr Lebensmittel mit hautverschönernden Eigenschaften in den Ernährungsplan integriert werden, desto besser. Genau so wichtig für die Hautgesundheit ist es, ausreichend zu trinken – das fördert die Spannkraft der Haut. Ist der Körper dehydriert, verliert die Haut an Elastizität. Die richtige Flüssigkeitszufuhr laut Riedl: „0,03 Liter pro Körpergewicht.“ Mindestens 1,5 Liter Wasser täglich sollten es sein, um die Haut von innen mit Feuchtigkeit zu versorgen.