Probiotische Lebensmittel gelten schon lange als Booster für die Gesundheit. Produkte wie Joghurt, Kefir oder fermentiertes Gemüse sind reich an lebenden Mikroorganismen, die unsere Darmflora unterstützen und das Immunsystem stärken. Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse können sie sogar die Psyche beeinflussen. Kein Wunder also, dass probiotische Lebensmittel bei gesundheitsbewussten Menschen hoch im Kurs stehen. Das haben auch Unternehmen erkannt: Der Markt ist prall gefüllt mit probiotikahaltigen Angeboten. Eines davon: Activia.

Unter dem Namen Activia sind in Deutschland seit 1987 verschiedene probiotische Joghurts erschienen, darunter beispielsweise der Activia Joghurt Natur, verschiedene Fruchtjoghurt-Sorten, eine Variante mit Cerealien und eine rein pflanzliche Variante. Laut der Webseite des Herstellers Danone sollen die Activia-Sorten „einzigartig“ sein und „nicht einfach nur ein Joghurt“. Als besonders stellt das Unternehmen unter anderem die Verwendung von fünf Joghurtkulturen heraus, darunter auch sogenannte Bifidus-Kulturen. Doch was darf man von den Produkten wirklich erwarten? Das fragen wir den Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl.

Darm gesund dank Probiotika: Ein Zubereitungsprozess hilft