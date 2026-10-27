In einem Gastbeitrag fordert Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eine Reform von ARD und ZDF. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse sich stärker auf Information, Kultur und Bildung konzentrieren.
Wir berichten über die wichtigsten News rund um die Bundesregierung im Blog.
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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA