Erst verliert Flávio Bolsonaro die Präsidentschaftswahl, dann verschwindet er aus Brasilien. Am Mittwochmorgen ist der 45-Jährige mit Frau und Töchtern auf dem Weg nach Florida. Donald Trump hat die Tür geöffnet. Die Bolsonaros seien „anständige Menschen“, sagt er; Brasiliens Wahl nennt er „sehr merkwürdig“. Zugleich behauptet er, keine Partei ergriffen zu haben. Er kenne auch Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva. Botschaft: Trump hilft einem ideologischen Verbündeten, ohne einen wichtigen Handelspartner ganz verprellen zu wollen.

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Die Fluchtroute ist inzwischen rekonstruierbar: Dienstag, 22.50 Uhr, Grenzübertritt nach Argentinien. Die dortige Einwanderungsbehörde bestätigte anschließend einen Charterflug nach Guayaquil in Ecuador. Von dort ging es weiter Richtung Florida: Miami-Opa-locka. Wer den Privatjet organisierte und bezahlte, ist noch ungeklärt. Auch Argentiniens Präsident Javier Milei, ein Sympathisant Bolsonaros, gerät unter Druck. Entscheidender als der Flughafen ist aber, was Washington dem Wahlverlierer ermöglicht.

Brasilien: Bolsonaros Bruder lebt bereits in den USA

Das Außenministerium, dort sitzt der Linken-Hasser Marco Rubio an der Spitze, hat der Familie Visa zugesagt. Welche Kategorie, welche Dauer? Noch offen. Ein Visum ist weder Asyl noch eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Aber es gibt sozusagen Vorbilder: Flávios Bruder Eduardo lebt seit 2025 in den USA und erhielt nach eigenen Angaben im Juli eine Green Card – für Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ein Anspruch für Flávio folgt daraus nicht. Eduardo wurde in Brasilien in Abwesenheit zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Brasiliens Oberster Gerichtshof hatte unmittelbar nach der Wahlniederlage gegen Lula angeordnet, dass Flávio Bolsonaro seine Pässe abgeben müsse. Gegen ihn wird unter anderem wegen mutmaßlicher Geldwäsche ermittelt. Er bestreitet jedes Fehlverhalten. Die Frist verstrich, seine brasilianischen Pässe wurden annulliert. In Argentinien legte die Familie laut Behörden gültige Reisedokumente vor. Nur welche? Bolsonaro besitzt neben einem Diplomaten-Pass auch die italienische Staatsangehörigkeit.

Brasiliens Justiz untersucht Finanzen der Bolsonaro-Kampagne

Lula gewann die Stichwahl mit rund 4,4 Millionen Stimmen Vorsprung; internationale Beobachter und Regierungen erkannten das Ergebnis an. Noch am Montag hatte der geschlagene Kandidat angekündigt, die Opposition aus Brasilien führen zu wollen. Dann war er fort. Lula nannte das „beschämend“: Bolsonaro hätte bleiben und seine Unschuld beweisen können.

Wird Florida oder Texas nun zur Kommandozentrale der brasilianischen Rechten im Exil? Eduardo pflegt Kontakte zu US-Konservativen und hatte Flávio bei einer Niederlage ausdrücklich zur Ausreise geraten. Als Sammelpunkt könnten die Brüder nun Anhänger und Geldgeber mobilisieren und Washington gegen Lula in Stellung bringen. Sie könnten in den hohen Außenministeriums-Vertretern Darren Beattie und Ricardo Pita Andockstellen finden. Beide haben laut US-Medien auf eine Rückkehr des Bolsonaro-Lagers an die Macht hingearbeitet und Sanktionen gegen Brasilien vorangetrieben.

Aber die Sache hat Zündstoff. Brasiliens Justiz prüft Hinweise auf mögliche Verbindungen zwischen Bolsonaros Wahlkampf und dem amerikanischen Geldgeber-Netzwerk Rockbridge, das von US-Vizepräsident JD Vance mitbegründet wurde. Die Organisation bestreitet jede Beteiligung. In Brasilien ist ausländische Wahlkampffinanzierung verboten. Ob Geld, Dienstleistungen oder Personal flossen, muss erst ermittelt werden.

Bolsonaros Flucht stellt Trump vor heikle Entscheidung

Trump steht vor einem Dilemma. Er sympathisiert mit den Bolsonaros, vor allem mit Vater Jair, will aber weiter Geschäfte mit Brasilien machen, gerade bei strategischen Rohstoffen. Dazu braucht er belastbare Beziehungen. Lula wiederum braucht Investitionen und Entlastung bei US‑Zöllen. Brian Winter, Chefredakteur von „Americas Quarterly“, warnt davor, Brasilien wie einen gefügigen Juniorpartner zu behandeln: „Brasilien ist nicht Honduras. Es ist ein großes Land mit einer sehr eigenständigen Geschichte. Die Trump-Regierung wird hier einen schmalen Grat gehen müssen.“

US-Präsident Donald Trump (l.) und Jair Bolsonaro. © AFP | JIM WATSON

Der gefährlichste Punkt könnte noch kommen: Was, wenn Brasilien einen Haftbefehl erlässt und die Auslieferung verlangt? Beide Länder haben ein entsprechendes Abkommen. Bei hinreichenden Belegen und einem erfassten Delikt ist Auslieferung auch ohne rechtskräftiges Urteil möglich. Automatisch ist sie nicht. Ein US-Gericht prüft die Voraussetzungen. Die letzte Entscheidung trifft die amerikanische Regierung. Der Einwand politischer Verfolgung schützt nicht pauschal vor Strafverfolgung wegen gewöhnlicher Delikte. Auch eine Verurteilung in Abwesenheit wäre kein Selbstläufer. Politischer Schutz und strafrechtliche Zuständigkeit sind verschiedene Dinge – und Trump kann die gerichtliche Prüfung nicht einfach überspringen.

Ein förmliches Ersuchen ist bisher nicht bestätigt. Doch die Frage, ob Trump einen willkommenen Gast der brasilianischen Justiz überstellt, birgt jede Menge Sprengstoff. Er kann Bolsonaro aufnehmen, ohne ihn dauerhaft zu schützen. Er kann ihn politisch nutzen – und damit die Beziehungen zu Lula weiter belasten.

Aus dem Wahlverlierer ist binnen drei Tagen ein außenpolitischer Konfliktfall geworden. Das Weiße Haus hat die Tür geöffnet. Wie lange sie offen bleibt und welchen Preis Washington und Brasilia dafür zahlen, ist abzuwarten.