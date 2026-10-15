Es ist der Albtraum aller Eltern, und in Amerika ist er wieder Wirklichkeit geworden. Ein bewaffneter Angreifer hat am Donnerstag in einer Grundschule im Westküsten-Bundesstaat Oregon mindestens drei Kinder und einen Erwachsenen getötet. Der mutmaßliche Täter, der erst 16 Jahre alt gewesen sein soll, ist ebenfalls tot. Damit starben bei dem Blutbad an der Silver Rail Elementary School in Bend nach übereinstimmenden Medienberichten, die sich auf vorläufige Polizeiangaben stützen, mindestens fünf Menschen. Weitere Personen wurden verletzt. Wie viele Schüler womöglich noch um ihr Leben kämpfen, war am frühen Abend noch unklar.

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Die Nachricht von den drei getöteten Kindern wurde von CNN und anderen Sendern unter Berufung auf Ermittlerkreise verbreitet und unter anderem vom Fernsehsender KATU übernommen. Nachrichtenagentur berichtete unter Berufung auf zwei Beamte ebenfalls von mindestens fünf Todesopfern, ließ allerdings zunächst offen, ob der Schütze in dieser Gesamtzahl enthalten sei. Eine abschließende öffentliche Aufstellung der Polizei lag noch nicht vor.

Blutbad an Grundschule in Oregon ereignete sich innerhalb weniger Minuten

Es war kurz vor 13 Uhr Ortszeit, als die ersten Notrufe bei der Polizei eingingen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Sheila Miller meldete ein Anrufer zunächst, dass außerhalb der Grundschule auf ein Auto geschossen worden sei. Wenig später gingen weitere Hilferufe aus dem Schulgebäude ein. Um 13.02 Uhr, nur drei Minuten nach dem ersten Alarm, erreichten Einsatzkräfte die Schule. Kurz darauf lag der mutmaßliche Angreifer tot im Gebäude. Wer die tödlichen Schüsse auf ihn abgab, war zunächst ungeklärt.

Abgesperrt: Vor der Silver Rail Elementary School ist Polizeiband gespannt. © Joe Kline/AP/dpa | Joe Kline

Der Angriff traf eine Schule, an der Kinder vom Kindergartenalter bis zur fünften Klasse unterrichtet werden. Im vergangenen Schuljahr waren dort 459 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Die meisten sind im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Ausgerechnet an einem Ort, an dem Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen sollen, wurden mindestens drei von ihnen Opfer tödlicher Schüsse. Wie alt die getöteten Mädchen oder Jungen waren, ob sie in derselben Klasse saßen oder einander kannten, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Auch ihre Namen wurden nicht veröffentlicht.

Die Polizei löste Großalarm aus. Feuerwehr, Rettungssanitäter und Einsatzkräfte verschiedener Polizeibehörden eilten zum Tatort. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Bewaffnete Beamte durchsuchten die Räume und brachten Kinder und Lehrkräfte schrittweise in Sicherheit. Auch benachbarte Schulen, darunter die Jewell Elementary und die Caldera High School, wurden vorsorglich geschlossen und unter Polizeischutz gestellt.

Eltern warten auf Nachricht von Kindern

Für die Eltern begann ein quälendes Warten. Niemand konnte zunächst sagen, ob das eigene Kind verletzt war, ob es in Sicherheit gebracht worden war oder ob es zu den Opfern gehörte. Die Behörden richteten in der Journey Church unweit der Schule eine Sammelstelle ein, an der Familien ihre Kinder wiedersehen sollten. Die Polizei forderte Anwohner auf, das Schulgelände weiträumig zu meiden.

Mindestens zwei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Über ihre Identität und ihren Gesundheitszustand machten die Behörden zunächst keine Angaben. Ob sie zusätzlich zu den inzwischen bekannt gewordenen Todesopfern verletzt wurden, ging aus den ersten Meldungen nicht eindeutig hervor. Die Ermittler standen außerdem vor der Frage, ob der Angreifer allein handelte und wie er in die Schule gelangte. Ein Motiv wurde nicht bekannt gegeben.

Eltern versammeln sich vor der Silver Rail Elementary School, wo es zu einer Gewalttat gekommen war. © Joe Kline/AP/dpa | Joe Kline

Das FBI entsandte Beamte zur Unterstützung der örtlichen Ermittlungen. Oregons demokratische Gouverneurin Tina Kotek ließ mitteilen, dass sie über die Entwicklungen informiert werde. Noch während die Einsatzkräfte in der Schule arbeiteten, breitete sich die Nachricht von dem Verbrechen landesweit aus.

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Die USA und die Schusswaffen: Die Kinder zahlen den Preis

Die Schießerei von Bend wirft erneut die Frage auf, warum selbst Grundschulen in den Vereinigten Staaten nicht vor solchen Angriffen geschützt werden können. Nach dem Massaker von Uvalde in Texas, bei dem 2022 ein 18 Jahre alter Täter 19 Grundschüler und zwei Lehrerinnen ermordete, hatte Amerika erbittert über schärfere Waffengesetze und besseren Schutz der Schulen gestritten. Die politischen Gegensätze zwischen Befürwortern strengerer Kontrollen und Verteidigern des Rechts auf Waffenbesitz blieben jedoch bestehen.

Schulbus-Stau am Tatort: Vor der Silver Rail Elementary School, wo sich eine Gewalttat ereignet hat, ging am Donnerstagmittag nichts mehr. © Joe Kline/AP/dpa | Joe Kline

Nun stehen erneut Eltern vor einer Schule, deren Name binnen weniger Stunden zum Synonym für eine Tragödie geworden ist. Drei Kinder werden nicht nach Hause kommen. Was zunächst als Einsatz wegen Schüssen auf ein Auto gemeldet wurde, endete als eines der schwersten amerikanischen Schulverbrechen der jüngeren Zeit. Schulbezirks-Superintendent Steven Cook erklärte:

„Wir sind fassungslos und zutiefst erschüttert über diese sinnlose Tragödie. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und allen, die von dieser Gewalt betroffen sind. Keine Worte können die Trauer angemessen beschreiben, die unsere Gemeinschaft durchlebt.“