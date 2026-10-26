Wird Ilse Aigner die erste Bundespräsidentin Deutschlands? Nach dem CSU-Parteitag nimmt die Diskussion um die Präsidentschaft weiter an Fahrt auf – und die SPD pocht auf eine schnelle Entscheidung. Bundeskanzler Merz (CDU) hält sich derweil bedeckt.
Wir berichten über die wichtigsten News rund um die Bundesregierung im Blog.
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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA