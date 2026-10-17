In Bonn trifft sich die Junge Union zu ihrem Deutschlandtag. JU-Chef Johannes Winkel hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wegen ihres früheren Einsatzes für die Pipeline Nord Stream 2 scharf angegriffen. Zuvor hatte bereits NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor Linken und AfD gewarnt und dafür stehenden Applaus bekommen.
Montag, Mittwoch, Freitag
Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.
Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn klare Forderungen an den Koalitionspartner SPD gerichtet. Die Union müsse in der gemeinsamen Regierung stärker erkennbar sein, betonte Merz. Neben dem Verhältnis zur SPD stehen auch weitreichende Sozialreformen im Mittelpunkt seiner Rede.
Wir berichten für Sie über Kanzler-Krise und die Folgen des Rücktritts von Bärbel Bas im Liveblog.
- News: Aktuelles zum Rücktritt von Bärbel Bas im Blog
- Bärbel Bas: SPD-Politikerin macht der Union schwere Vorwürfe
- Statement im Wortlaut: „Brauche Zeit, um Trauer zu verarbeiten“
- Familie, Karriere, Rücktritt: Die SPD-Politikerin im Steckbrief
- Alexander Schweitzer: Das ist der Mann, der Nachfolger von Bärbel Bas werden soll
fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA