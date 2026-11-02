Beim Absturz eines Learjets in Florida sind alle neun Insassen ums Leben gekommen, der Unfall ereignete sich nahe eines Wohngebiets in Palm Beach County.

Die Pilotin setzte kurz vor dem Unglück einen dramatischen Notruf ab und meldete einen schnellen Höhenverlust.

Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, mögliche Auswirkungen eines Gewitters werden untersucht.

Traurige Gewissheit in Florida: Bei dem Absturz eines Privatflugzeugs in dem US-Bundesstaat sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Das teilte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X mit. Die Maschine war demnach am Mittag Ostküstenzeit über einem Wohngebiet nahe Cresthaven im Landkreis Palm Beach County abgestürzt. Der Absturzort liegt damit nicht weit von Mar-a-Lago entfernt, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump.

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Nach bisherigen Informationen gab es trotz erheblicher Schäden keine Verletzten oder Toten am Boden, wie Gouverneur Ron DeSantis bei einer Pressekonferenz sagte. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Lesen Sie auch: Flugangst – „Der Germanwings-Absturz trieb mich in den Wahnsinn“

Die Ordnungskräfte rücken zu einem Flugzeugabsturz im Palm Beach County, Florida, aus. © Mark Elias/AP/dpa | MARK ELIAS

Flugzeugabsturz in Florida: US-Behörde will der Ursache auf den Grund gehen

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International in Texas gestartet und auf dem Weg zum Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) mitteilte.

„Das war offensichtlich ein verheerender Flugzeugabsturz“, sagte DeSantis vor Journalisten. „Es sah aus wie eine herabstürzende Rakete. Am Straßenrand blieb ein großer Krater zurück.“ Aufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, scheinen den Moment des Absturzes zu zeigen. Darauf ist zu sehen, wie Autos eine Straße entlangfahren, als plötzlich ein Flugzeug nahezu senkrecht vom Himmel stürzt und am Boden in einem gewaltigen Feuerball explodiert.

Der Aufprall ließ einen Krater im Asphalt zurück. Trümmerteile seien laut DeSantis über eine beträchtliche Distanz geschleudert worden. Aus einer nahe gelegenen Wohnwagensiedlung brachten Rettungskräfte laut US-Medien rund 600 Menschen in Sicherheit. Das Gebiet sei zunächst für Ermittlungen und Aufräumarbeiten abgesperrt worden.

Sekunden vor dem Crash meldet Pilotin: „Mayday, Mayday (...) Wir werden abstürzen“

Audiomitschnitte dokumentieren laut US-Medien die letzten Funksprüche der Pilotin mit dem Kontrollturm, bevor die Maschine abstürzte. „Mayday, Mayday“, habe sie gerufen und den Notfall erklärt. Das Flugzeug verliere rasch an Höhe, meldete sie den Berichten zufolge – zuletzt habe sie von einem Höhenverlust von rund 6.000 Metern pro Minute gesprochen. „Wir werden abstürzen. (…) Wir haben keine Zeit mehr“, habe die Pilotin dann dem Kontrollturm zugerufen. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. “Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board.



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Weitere Informationen sollen am Montag bei einer Pressekonferenz in West Palm Beach bekanntgegeben werden. Erwartet werden dann Angaben zu den Menschen an Bord der Maschine sowie erste Erkenntnisse zur Unfallursache.

Wie CNN berichtet, soll es zum Zeitpunkt des Absturzes in der Gegend vereinzelt Gewitter gegeben haben. Das Flugzeug habe wenige Minuten vor dem Sinkflug eine stärkere Gewitterzelle durchquert. Es sei jedoch unklar, ob das Gewitter zum Absturz beigetragen hat.

dpa/afp/jcst