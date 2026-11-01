Zu Halloween hat Heidi Klum (53) diesmal ein blutig-lustiges Kostüm vorgeführt: Die Model-Moderatorin („Germany‘s Next Topmodel“) trat als ihre eigene linke Hand auf. Ihr Kostüm hatte also ein Tattoo wie in echt und trug auch mehrere Ringe. Allerdings war sie blutig abgerissen. Für Fotografen spuckte die Heidi-Hand auf dem roten Teppich in New York sogar ein bisschen von dem Kunstblut auf dem Kostüm und streckte der Presse die blutrote Zunge entgegen.

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Klums Beine steckten in Mittel- und Ringfinger, die mit langen, rot lackierten Nägeln verziert sind. Das Gesicht guckte aus einer fleischigen Öffnung, gleich neben einer klaffenden Wunde, aus der Knochen und Sehnen herausragen. Wohl wegen der Größe des Kostüms wurde Klum im Laderaum eines kleinen Lasters vorgefahren. Die Inspiration sei ihre linke Hand gewesen: „Ich habe mich gefragt, wie kriege ich meinen Körper in diese Hand“, sagte sie bei der Ankunft zu ihrer mittlerweile legendären Party.

Heidi Klum (M.) trifft zu ihrer 25. jährlichen Halloween-Party im Restaurant Cathédrale im Moxy East Village ein. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa | Evan Agostini

Heidi Klum berühmt für ihre Verkleidungen

Die Moderatorin ist berühmt für außergewöhnliche Halloween-Verkleidungen. Sie war auch schon mal ein Wurm und ein Ei! Die Verwandlung durch einen Profi für Masken dauert oft stundenlang, auch diesmal.

Heidi Klums Tochter Leni kam in einem harmloseren Kostüm zur Party ihrer Mutter: Sie trat als Schweinchen Miss Piggy aus der Muppet Show auf.

Bereits Stunden vorher postete Klum kleine Einblicke in ihre zeitaufwendige Verwandlung. Wie jedes Jahr wurde auch vor der diesjährigen Party emsig gerätselt, mit welcher spektakulären Verkleidung das Model dieses Mal überraschen würde. Das Interesse weiß die Unternehmerin zu bedienen: Sie postete Bilder von an Gedärme erinnernden Gegenständen und verband den ein oder anderen Tipp zu ihrem Kostüm mit einer Werbepartnerschaft.

Gefeiert wurde im mondänen Restaurant Cathédrale im New Yorker East Village, das mit einem imposanten, an eine Kathedrale erinnernden Speisesaal beeindruckt.

Heidi trägt für die Verwandlung auch mal eine Windel

Laut Klum ist es das 25. Mal, dass sie die Halloween-Party veranstaltet. Ihre Verkleidungen sind längst kleine Meisterwerke der Verwandlungskunst: Sie trat schon auf als dicker Anglerwurm, die mythische Figur Medusa oder als E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Der kreative Kopf hinter vielen ihrer Verwandlungen ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch das diesjährige Kostüm geschaffen hat.

Für die Verwandlung gibt Klum alles, sitzt viele Stunden in der Maske – und trägt auch mal eine Windel, wenn das Kostüm den Toilettengang auf absehbare Zeit unmöglich macht. Sie versuche immer, so lange wie möglich in den aufwendigen Kostümen auszuharren, um möglichst vielen Gästen noch ein Erinnerungsfoto mit den einzigartigen Kreationen zu ermöglichen, sagte sie in einem Interview.

Klums Ehemann Tom Kaulitz fehlt

Fester Bestandteil der Kostüme ist seit einigen Jahren eigentlich auch Ehemann Tom Kaulitz. Er war etwa das Ei zu Klums Pfauenkostüm, der Angler zum Wurm oder der versteinerte Krieger, als sie das Medusa-Kostüm trug. Dieses Jahr ist er nicht dabei. Im Podcast „Kaulitz Hills“ kündigte er gemeinsam mit Bruder Bill an, dass beide in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party dabei sein können.

„Natürlich hätte ich gerne mit Tom Händchen gehalten – sowohl an Halloween als auch beim Tourauftakt“, sagte Klum dem Magazin „Bunte“. „Aber man kann eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen!“ Im Kostüm kam er aber dennoch auf eine Art vor: Wie ihre echte Hand trug auch die Kostümhand das Tattoo mit dem Namen ihres Mannes sowie den Verlobungs- und den Ehering.

dpa/dw