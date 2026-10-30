Bei einem Zugunglück in Spanien sind nach Angaben von spanischen Behörden mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Südlich von Madrid stießen am Mittwoch zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Zwei Waggons entgleisten und stürzten einen Abhang hinab. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen.
Wir berichten über das Zugunglück in Spanien im Newsblog.
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- Zahlreiche Tote: Was zum tragischen Unglück bekannt ist
- Fotos vom Unglücksort: Die Lage in Spanien in Bildern
- Augenzeugen berichten: „Menschen flogen durch die Luft“
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mit Material von dpa/AFP