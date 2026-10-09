Regelmäßig am Sonntag empfängt Caren Miosga Gäste in ihrer Talkshow

Am 11. Oktober geht es vor allem um die Wirtschaft

Welche Gäste sind diesmal dabei? Der Überblick zur ARD-Sendung

Seit Anfang 2024 ist Caren Miosga für die politischen Diskussionen am Sonntagabend verantwortlich. Seit mittlerweile zwei Jahren moderiert die Ex-Tagesthemen-Moderatorin als Nachfolgerin von Anne Will die nach ihr benannte Talkshow. Dabei stets ihr Anspruch: kritisch nachfragen und das Gegenüber ins Schwitzen bringen.

Dabei setzt Caren Miosga in der ARD bewusst auf ein anderes Konzept, als die meisten anderen Talkshows. Sie diskutiert allein mit einem Politiker oder einer Politikerin, danach werden die Aussagen von Journalisten und Expertinnen eingeordnet. Das kommt beim Publikum an: Laut einer Umfrage der Programmzeitschrift „Hörzu“ war „Caren Miosga“ 2024 die beliebteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Regelmäßig sonntags erscheint eine neue Sendung. Auch am Sonntag (11. Oktober) gibt es um 21.45 Uhr eine neue Folge im Ersten.

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„Caren Miosga“: Das ist der Studio-Gast am Sonntag (11. Oktober)

Nach den Landtagswahlen im Osten und in Berlin steht die Bundesregierung unter erheblichem Druck. Der Koalitionsausschuss beteuerte diese Woche, an den Reformplänen festhalten zu wollen, neue Beschlüsse brachte er allerdings nicht. Hoffnung macht die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung, die für 2026 ein Wachstum von 1,3 Prozent sieht – getragen vor allem von Exporten und staatlichen Infrastrukturinvestitionen. Für viele Unternehmen bleibt die Lage dennoch schwierig. Ist die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung auf dem richtigen Kurs? Wie bekommt der Standort Deutschland wieder mehr Luft unter die Flügel? Und wie kommt die Regierung aus der Krise?

Die Gäste am 11. Oktober sind:

Markus Söder , Ministerpräsident Bayern, CSU •

, Ministerpräsident Bayern, CSU • Christoph Werner , Vorsitzender der Geschäftsführung dm-drogerie markt

, Vorsitzender der Geschäftsführung dm-drogerie markt Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin, Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Caren Miosga“: Das sind die kommenden Sendetermine der ARD-Talkshow

18. Oktober 2026, 21.45 Uhr

„Caren Miosga“: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Talkshow im Überblick

Was für eine Sendung ist „Caren Miosga“?

„Caren Miosga“ ist eine politische Talkshow in der ARD, die sonntagabends live ausgestrahlt wird. Moderatorin Caren Miosga spricht mit Gästen aus Politik, Medien und Gesellschaft über das zentrale Thema der Woche. Die Sendung bietet fundierte, meinungsstarke Gespräche und folgt auf das Format „Anne Will“. Ziel ist es, aktuelle politische Entwicklungen verständlich und aus verschiedenen Blickwinkeln einzuordnen.

Wann und wo wird die Sendung ausgestrahlt?

Die TV-Sendung von Caren Miosga wird jeden Sonntag um 21.45 Uhr im Ersten live ausgestrahlt. Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, das etwa 60-minütige Format parallel zur TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek der ARD zu verfolgen.

Wer sind die Gäste in der ARD-Talkshow?

In der ARD-Talkshow „Caren Miosga“ kommen vor allem Politiker, Journalisten sowie Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft zu Wort. Die Gäste werden themenbezogen ausgewählt und sollen unterschiedliche Perspektiven auf aktuelle politische oder gesellschaftliche Fragen einbringen.

Wo kann ich verpasste Folgen ansehen?

Nach der Ausstrahlung stehen alle Episoden in der Mediathek der ARD zum Abruf bereit.

Kann man bei „Caren Miosga“ live dabei sein?

Ja, der Besuch der Talkshow „Caren Miosga“ ist möglich. Tickets können direkt über die offizielle Website der Sendung erworben werden. Pro Person sind bis zu vier Karten buchbar. Die Preise beginnen bei 15 Euro.

Kann ich Fragen an die Gäste stellen?

Bei Fragen, Feedback sowie Anregungen zu der „Caren Miosga“-Talkshow können Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Redaktion in Kontakt treten.