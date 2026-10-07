Am Mittwochabend tagte der Koalitionsausschuss. Nach wochenlangen Diskussionen um künftige Reformen und den Einbußen von Union und SPD bei den Landtagswahlen versprach sich Bundeskanzler Friedrich Merz eine Einigung. Nach Informationen unserer Redaktion war die Sitzung nach vier Stunden vorbei. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden.

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fmg/mit dpa/AFP/epd/KNA