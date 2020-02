Flughafen BER: Immerhin der Bahnhof ist schon fertig

Vom Zentrum ist der BER künftig in einer halben Stunde erreichbar. Die Züge sollen im Zehnminutentakt fahren.

Schönefeld. Der neue Berliner Flughafen BER soll erst Ende Oktober eröffnen. Der dazugehörige Bahnhof ist hingegen schon fertig. Längst muss man sagen. Denn anders als an den Terminals hätte der Flughafenbetrieb aus Sicht der Deutschen Bahn auch schon zur ursprünglichen Eröffnung starten können. „Unser Flughafenexpress hat heute neun Jahre Verspätung“, witzelte Alexander Kaczmarek, Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin.

Und auch am Bahnhof sind in der Zwischenzeit Arbeiten nötig geworden. Altersbedingt hätten Lampen und Akkus der Sicherheitsbeleuchtung ausgetauscht werden müssen, teilt die Bahn mit. Auch die bekannten Belüftungsfahrten sind weiterhin nötig, damit in dem unterirdischen Bauwerk ein ständiger Luftzug herrscht und sich kein Schimmel bildet.

Flughafen mit dem weltweit besten Bahnhofsangebot

An der Qualität des neuen Bahnhofs habe all das nichts geändert, sagt Kaczmarek. „Der BER ist einer der Flughäfen auf der Welt mit dem besten Bahnhofsangebot.“ sind stolz auf diesen Bahnhof.“ Wer mit der Bahn ankomme, stehe gewissermaßen schon direkt unter dem Flughafen.

Der Flughafenexpress ist aus der Berliner City in 30 Minuten am BER.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Dafür brauchen Fahrgäste mit der Im 10-Minuten-Takt fahrenden S-Bahn vom Hauptbahnhof aus 50 Minuten. Der Flughafenexpress braucht aus dem Zentrum eine halbe Stunde. Nach der geplanten Inbetriebnahme der Dresdner Bahn 2025 sollen es dann nur noch 20 Minuten sein. Die Station selbst verfügt über vier Gleise für den Regional- und Fernverkehr und zwei für die S-Bahn. Das reiche vorerst aus, sagte Kaczmarek. „Dieser Bahnhof ist für 125.000 Fahrgäste errechnet worden. Der schafft aber auch noch mehr.“ Wenn der Flugverkehr weiter wachsen sollte, müsse jedoch neu überlegt werden.

Insgesamt belaufen sich die Kosten des Projekts auf 675 Millionen Euro. Enthalten sind darin jedoch auch 18,5 Kilometer neue Fernbahnstrecken sowie 8,6 Kilometer zusätzliche S-Bahngleise.