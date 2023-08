Nach Kajakausflug: Vermisster Manager Sven Lemiss tot geborgen

Der Berliner Top-Manager Sven Lemiss ist tot.

Er war von einem Kajakausflug auf der Dahme nicht zurückgekommen

Am Freitag wurde eine Leiche aus dem Wasser gezogen. Es handelt sich um Lemiss.

Berlin. Sven Lemiss, der langjährige Chef der Berliner Immobilien-Management Gesellschaft BIM, ist tot. Am Freitagmorgen zog die Feuerwehr eine männliche Leiche aus dem Wasser. „Am heutigen Morgen wurde die Leiche eines Mannes aus dem Gewässer gezogen. Es handelt sich dabei um den seit ein paar Tagen vermissten Kajak-Fahrer“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Tote sei in den frühen Morgenstunden auf dem Langen See in Höhe Schmöckwitz entdeckt worden.

„Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Gewissheit erhalten, dass unser Geschäftsführer Sven Lemiss bei einer Kajaktour ums Leben gekommen ist“, teilte eine BIM-Sprecherin mit. „Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.“

Polizei will Leichnam obduzieren lassen

Nach Angaben der Polizeisprecherin ist eine Obduktion der Leiche geplant. „Bei erstem Augenschein ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen“, sagte die Sprecherin.

Lemiss war von einem Kajakausflug in der Nähe seiner Wohnung nicht zurückgekommen. Seit Dienstag (1. August) fehlte jedes Lebenszeichen von dem 57-Jährigen, der mit seinem Unternehmen Berlins landeseigenen Liegenschaften verwaltet. Nach Morgenpost-Informationen war Lemiss auf der Dahme in Köpenick unterwegs.

Bei der Suche am Dienstagabend waren unter anderem der Polizeihubschrauber "Pirol Berlin", eine Drohne, ein Mehrzweckboot und Taucher der Berliner Feuerwehr im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei war ebenfalls vor Ort.

Fieberhaft suchte die Berliner Feuerwehr nach dem Vermissten.

Der gebürtige Berliner Lemiss führte die BIM seit 2006 und war damit der dienstälteste in der Reihe der Geschäftsführer der wesentlichen Berliner Landesunternehmen. Seit 2015 arbeitete der Ingenieur für technische Gebäudeausrüstung im Tandem mit Birgit Möhring. In der Berliner Gesellschaft war Lemiss gut vernetzt und ein gefragter Gesprächspartner. Auch die Morgenpost arbeitete regelmäßig mit Lemiss zusammen, zuletzt bei einer Geschichte über den Ausbau von modernen Büroflächen ohne feste Arbeitsplätze.

Die Feuerwehr musste die Suche, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, am späten Dienstagabend abbrechen.

BIM verwaltet die landeseigenen Liegenschaften in Berlin

Die BIM managt im Auftrag des Landes Berlin mehr als 5000 landeseigene Liegenschaften. Sie fungiert als Vermieter gegenüber den Behörden und Dienststellen, die die jeweiligen Gebäude nutzen. Insofern ist die BIM auch stark involviert in viele Fragen, die die Entwicklung des öffentlichen Dienstes in der Stadt betreffen. Im Senat greift man oft auf die Fachkenntnisse der BIM und ihrer Beschäftigten zurück. Das Unternehmen ist auch engagiert in der Unterbringung von Geflüchteten, baut Containerdörfer und richtet Gemeinschaftsunterkünfte ein.