Öffentlicher Dienst: Revolution soll in der Berliner Verwaltung stattfinden

Neues Arbeiten in der Berliner Verwaltung: Mitarbeiterinnen der Finanzverwaltung schreiben am Laptop im neuen Musterbüro an der Klosterstraße

Berlin. Unter den Beschäftigten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist das Thema gerade heiß. Wenn die Leute in einigen Monaten zurück ins sanierte Stamm-Dienstgebäude an der Württembergischen Straße ziehen, wer bekommt dann noch ein eigenes Büro? Wer darf Akten lagern? Und für wen wird es keinen festen Schreibtisch mehr geben? Und wer darf oder muss wie oft ins Homeoffice?

Auch im öffentlichen Dienst hält der Trend des neuen Arbeitens Einzug. Endlose Behördenflure mit festen Einzel- oder Zweierbüros soll es langfristig kaum noch geben. Seit einem Jahr gilt eine Vorgabe der Finanzverwaltung: Nur noch für 70 Prozent der Belegschaften soll es Arbeitsplätze geben. Die Flächen sollen um 15 Prozent schrumpfen.

Die benötigte Bürofläche in den Behörden soll um 15 Prozent schrumpfen

Man gehe davon aus, dass modernes Desk-Sharing und Homeoffice sich nicht in gleichem Umfang auf die Büroflächen niederschlage, sagt Sven Lemiss, der als Chef der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH die Kulturrevolution in den Ämtern umsetzen muss. Wer keinen festen Schreibtisch mehr hat und in einer Bürolandschaft arbeitet, benötigt Platz in Lounges, Telefon-Kabinen, Schreibstuben, Besprechungsräumen, Teeküchen oder Kommunikationstheken.

Die BIM hat an der Klosterstraße 71 in Mitte solche Musterflächen auf drei Etagen für 180 Beschäftigte eingerichtet, die seit 2020 gerne besucht werden. Die Reaktionen seien positiv, berichtet Lemiss, auch wenn nicht alle Staatsdiener begeistert mitmachten. „So ein Prozess muss begleitet werden“, so der Immobilienmanager. Die Stadtentwicklungsverwaltung werde die Details der Neugestaltung sicher mit dem Personalrat abstimmen.

Gerade junge Staatsdiener wollen flexiblere Arbeitsformen und -räume

Aber der Weg ist vorgezeichnet für die knapp 50.000 reinen Büroarbeitsplätze in den Behörden des Landes und der Bezirke. In der Senatsfinanzverwaltung ist seit vier Jahren mit wissenschaftlicher Begleitung das Projekt „Arbeit mal anders“ auf dem Weg. Gerade jüngere Beschäftigte versprechen sich von einer neuen Arbeitsumgebung auch eine andere Arbeitskultur: Weniger Hierarchien, mehr Teamgeist, agile Projekte statt langwieriger Dienstweg.

Die politische Unterstützung für die Veränderung der Behördenwelt ist breit: „Der klassische Büroarbeitsplatz ist hinter der Zeit“, sagt die Verwaltungsexpertin der Grünen-Fraktion, Julia Schneider, die selbst lange als Beamtin im Landesdienst beschäftigt war. Ihre Kollegin von den Linken Hendrikje Klein hält das vor allen Dingen mit Blick auf die Zukunft für notwendig: „Der Verwaltungsnachwuchs steht zu einem gewissen Teil auf solche Räumlichkeiten“, sagt die Abgeordnete. Auch die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus habe jetzt ein paar Räume eingerichtet, wo Abgeordnete und Mitarbeiter ohne festen Platz flexibel arbeiten können.

Der denkmalgeschützte Altbau der Finanzverwaltung soll umgebaut werden

Weil die Finanzverwaltung der Motor hin zu modernen Arbeitsstrukturen auch in den Behörden ist, soll sie auch der Vorreiter sein und den anderen Ressorts und Bezirksämtern ein Beispiel geben. BIM-Chef Lemiss berichtet, man plane auch in der Ressortzentrale an der Klosterstraße einen entsprechenden Umbau. Das sei in dem denkmalgeschützten Gebäude nicht ganz so einfach, aber man wolle auch zeigen, dass es möglich ist. Immerhin stehen 40 Prozent der Berliner Behördengebäude unter Denkmalschutz.

Die BIM wird künftig die Räume an die Behörden voll ausstatten und dann möbliert an diese vermieten, so der Geschäftsführer. Auch wenn das Finanzielle nicht im Vordergrund stehe, steckt in dem neuen Kurs aber auch ein erhebliches Sparpotenzial. Die BIM hat aktuell 241.000 Quadratmeter Büroflächen an Senatsressorts und Bezirksämter vermietet. Dafür wird mit Kosten von 25 Euro pro Quadratmeter kalkuliert, macht pro Jahr also mehr als 72 Millionen Euro. Fast elf Millionen Euro ließen sich theoretisch sparen, wenn alle Büroflächen 15 Prozent kleiner wären. Ein Objekt, das das Land gerne aufgeben würde, ist die Brückenstraße, wo derzeit Teile der Umweltverwaltung sitzen.

Zuletzt suchte der Senat händeringend nach Büroflächen - jetzt dreht sich der Trend

In den vergangenen Jahren hatte der Senat wegen des deutlichen Anstiegs der Beschäftigtenzahl auf nun mehr als 130.000 händeringend nach neuen Bürogebäuden gesucht. Nun aber geht der neue Finanzsenator Stefan Evers (CDU) eher von einem gegenläufigen Trend aus. Er rechnet damit, dass mit zunehmender Digitalisierung die Zahl der benötigten Verwaltungskräfte sinken wird. Und für Polizisten, Lehrkräfte, Feuerwehrleute, Justizbedienstete und viele andere Staatsdiener ist die neue schöne Arbeitswelt in Kombination mit Homeoffice ohnehin nicht geeignet.