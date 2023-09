Drachenfest auf dem Tempelhofer Feld: Riesen-Andrang – Polizei schreitet ein

Zeitweise gab es an den Zugängen und am S-Bahnhof Tempelhofer Feld Gedränge.

Berlin. Gedränge am S-Bahnhof, Warteschlangen vor den Eingängen und Polizisten, die den Verkehr regeln: Aufgrund des hohen Besucheransturms beim Drachenfest auf dem Tempelhofer Feld musste am Samstag die Polizei eingreifen. Am späten Nachmittag regelten Beamte den Zugang zum S-Bahnhof Tempelhof. Nur auf der Nordseite wurden Menschen hineingelassen, auf der Südseite konnten Fahrgäste das Bahnhofsgebäude verlassen.

Polizisten standen an den Eingängen und regelten den Besucherstrom. Auf der angrenzenden Straße hielten sie den Autoverkehr immer wieder trotz grüner Ampeln an und baten die Menschen „zügig“ über die rote Fußgängerampel zu gehen. Einer Polizeisprecherin zufolge kam es bis zum frühen Abend aber zu keinen Zwischenfällen.

Drachenfest auf dem Tempelhofer Feld: Feuerwerk lässt Festival der Riesendrachen ausklingen

Das Festival der Riesendrachen zählt zu den größten Familienevents der Region – bis zu 100.000 Menschen waren in den vergangenen Jahren auf die Start- und Landebahnen des ehemaligen Flughafen Tempelhofs gekommen. Bei perfektem Wetter waren am Samstag zahlreiche Familien auf dem Tempelhofer Feld unterwegs, viele von ihnen ließen ihre eigenen Drachen steigen. Das Drachenfest endet am Samstagabend gegen 19.25 Uhr mit einem Feuerwerk.

80 angekündigte professionelle Drachenflieger lockten bis zum Nachmittag rund 25.000 Besucher am Nachmittag auf das Gelände, wie ein Sprecher des Veranstalters Stadt und Land mitteilte. Bis zu 50 Meter hohe Drachen kreisten auf der westlichen Seite des Tempelhofer Feldes durch die Luft.

Zu den Highlights am Himmel gehörten in diesem Jahr nach Veranstalterangaben ein 47 Meter langer Oktopus, riesige Windräder, Fabelwesen und diverse Superhelden wie Batman und Superman. Bis zu 1500 Drachen sollten am Samstag in den Himmel aufsteigen. Würde man alle Schnüre der Drachen zusammenbinden, ergäbe dies eine geschätzte Länge von mehr als zwölf Kilometern. Das entspricht etwa der Entfernung vom Fernsehturm am Alexanderplatz bis zum Tempelhofer Feld – hin und zurück.

Besucher konnten auch ihre eigenen Drachen mitbringen und steigen lassen. Das Tempelhofer Feld bietet dafür laut Aussagen des Veranstalters die besten thermischen Voraussetzungen. Begleitet wurde das Familienfest mit vielen Buden von einem Bühnenprogramm und einer Lenkdrachenshow.

