Tempelhofer Feld: Drachenfestival in Berlin mit Batman und Superman

Berlin. Die Riesendrachen erobern wieder das Tempelhofer Feld. An diesem Sonnabend (16. September) veranstaltet das landeseigene Wohnungsunternehmen „Stadt und Land“ gemeinsam mit Drachenpiloten aus der ganzen Welt wieder das kostenlose Festival der Riesendrachen. Für Besucher und Teilnehmer werden die bestmöglichen Wetterbedingungen erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 27 Grad und nur stellenweise leichte Bewölkung. Es wartet also viel Sonnenschein. Es werden zudem Windstärken erwartet, die perfekt sind zum Drachensteigen. „Es werden voraussichtlich drei Beaufort Windstärke erreicht“, sagt Robert Kirsch, Drachenpilot aus Berlin. Das entspricht zwölf bis 19 Kilometern pro Stunde. „Wenn wir davon nur die Hälfte haben, können wir uns auch schon glücklich schätzen“, so Kirsch, der traditionell beim Festival der Riesendrachen die internationalen Teilnehmer betreut. Bei diesen Aussichten seien alle „motiviert“.

Deutscher Meister Rolf Zimmermann kündigt Teilnahme an

Auch in diesem Jahr, bei der inzwischen zehnten Ausgabe des Festes, werden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr wieder Drachensportler aus der ganzen Welt erwartet – dazu Tausende Besucherinnen und Besucher, die das bunte Treiben am Himmel verfolgen. Diesmal werden Teams aus Deutschland, den Niederlanden, Italien und Thailand dabei sein.

Kurzfristig angekündigt habe sich auch der amtierende deutsche Meister des Drachensports, Rolf Zimmermann. „Er ist eine Koryphäe in Deutschland“, erklärt Robert Kirsch. Und er habe auch einen besonderen neuen Drachen im Gepäck: Einen 20 Meter langen Fisch.

Erstmals nehmen Drachenpiloten aus der Ukraine teil

Erstmals nehmen beim diesjährigen Festival der Riesendrachen auch Mitglieder der ukrainischen Drachenszene teil. Sie alle leben nicht mehr in ihrer Heimat, mussten im Zuge des Krieges mit Russland fliehen. Einige ihrer Fluggeräte konnten sie mit sich retten. Diese sollen nun in Berlin präsentiert werden. Auch Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen, ihre eigenen Drachen mitzubringen.

Größe und Ideenreichtum bei der Gestaltung der Drachen zeichnen das Festival in jedem Jahr aus. Für die Piloten und Bauer Teilnehmer ist es die Gelegenheit, ihre neuesten Kreationen am Berliner Himmel zu präsentieren. Bis zu 50 Meter lang sind die Fluggeräte. In den vergangenen Jahren war neben Meerestieren auch ein riesiger Bart Simpson zu sehen, eine beliebte Figur aus der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“.

David Bowie, Superman und Co.

Höhepunkt in diesem Jahr soll unter anderem ein 47 Meter langer Oktopus sein, dazu mehrere in 30 Meter Länge, ein zwölf Meter großer Super Mario, auch Batman und Superman sind vertreten. Drachenpilot Frank Steinert hat erstmal seinen David Bowie mit dabei. Das Berliner Team Skyline lässt ihre Fluggeräte passend zu Musik steigen. Ihre Shows sind inzwischen in ganz Deutschland gefragt. Daneben wird eine Ausstellung mit historischen Drachen vorbereitet.

Vor allem für Familien mit Kindern bietet das Rahmenprogramm des Festivals einiges an Unterhaltung. Um 11 Uhr findet zunächst die Begrüßung mit Profis aus der Drachenflieger-Szene statt. Kindgerechte Musik kommt von „Ulf der Spielmann“ sowie „Ich & Herr Meyer“. Auf der großen Bühne wird zudem die Swing Big Band „Jive Park“ spielen.

Großes Programm für Familien und Kinder geplant

Ebenfalls Teil des Programms sind Auftritte des Kinderzirkus „Cabuwazi“, der auf dem Tempelhofer Feld sein Domizil hat, die Cheerleader von Blossom Berlin und Einrad-Vorführungen des Vereins aus Fredersdorf-Vogelsdorf. Kinder können vor Ort Drachen basteln oder auf Hüpfburgen toben. Zudem ist ein Abschluss-Feuerwerk angekündigt. Das ganze Programm ist auch unter www.stadtundland.de einzusehen.

Das am Westrand des Tempelhofer Feldes eingerichtete Drachenflieger-Areal ist am besten über den Eingang Tempelhofer Damm zu erreichen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte die U-Bahn-Linie U6 bis Tempelhof oder Paradestraße oder die S-Bahn-Linien S41, S42, S45 und S46 bis Tempelhof nutzen. Wer über Neukölln fährt und über die Ostseite aufs Feld läuft, kann mit der U-Bahn-Linie U8 bis Boddinstraße oder Hermannstraße fahren. Mit dem Bus 104 erreicht man den nördlichen Zugang zum Feld. Mögliche Stationen: Friedhöfe Columbiadamm oder Golßener Straße.

