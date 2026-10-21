Andere Berliner Bezirke machten es vor. Nun steht seit Mittwochnachmittag die erste sogenannte Rote Bank von Steglitz-Zehlendorf am Finanzamt Zehlendorf. Sie ist ein seit etwa zehn Jahren international verstandenes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) sagte, damit setze sich Steglitz-Zehlendorf für eine Kultur des Hinsehens statt Wegsehens ein. „Als Bezirk stehen wir an der Seite von Betroffenen, stärken Prävention und Opferschutz“, so Schellenberg.

Politikerin weiht Bank im Beisein von Gästen ein

Vor rund 30 Gästen nahm die Grünenpolitikerin die Bank gegen 16 Uhr offiziell in Betrieb. Vor Ort waren unter anderem Vertreter der landeseigenen BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, der Initiative „Omas gegen Rechts“, die SPD-Fraktionschefin Carolyn Macmillan und Miriam Vogt,

Stellvertretende Geschäftsführerin der Jugend- und Familieneinrichtung Zephir gGmbH.

Diese freie Träger der Jugendhilfe hat seine Geschäftsstelle in Zehlendorf und von dort kommt auch die Künstlerin und Kunststudentin, die für den Look der Bank zuständig ist. Alexandra Santos malte eine ruhige abendliche Meeresszene darauf, die durch eine Sturmwelle zerrissen wird. Schemen eines Frauenkopfes und eine zum Schlag ausholende Hand sind am Rand zu sehen.

„Rote Bank“ setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Sie wollte, sagte die 22-Jährige am Mittwochnachmittag, dass insbesondere Außenstehende, Bekannte und Freunde auf Zeichen von Gewalt gegen Frauen achten und für die Betroffenen handeln. „Nicht alles ist, wie es scheint“, hat sie auf eine Sprosse über ihrem Werk geschrieben. Darunter steht die Nummer des Hilfetelefons.

Gäste und Besucher der Eröffnung an der Martin-Buber-Straße. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Die „Roten Bänke“ sind eine Idee aus Italien. Eine „Panchina Rossa“ mahnt Opfer wie Unbeteiligte, Gewalt gegen Frauen und Mädchen frühzeitig zu erkennen und ihr entgegenzutreten.

„Rote Bänke“ erinnern weltweit an Opfer von Femiziden

„Rote Bänke“ sind in aller Welt zu finden. Eine erste wurde Mitte der 2010er-Jahre in Italien aufgestellt. Standorte in Deutschland sind beispielsweise Speyer und Mannheim.

Die Gestaltung der Bänke ist unterschiedlich. Mal sind sie schlichte Konstruktionen aus rauen Holzbrettern. Mal gehört eine Skulptur dazu, wie etwa in Potsdam. Mal sind sie Kunstwerke, wie jene von Architekt Martin Jasper und Künstlerin Vanessa Alessi. Diese steht im Innenhof der italienischen Botschaft in Tiergarten. Immer sind sie rot, wie die Farbe von Blut. Und stets symbolisieren sie die Lücke, die die getöteten Frauen hinterlassen.

Tempelhof-Schöneberg erleichtert die digitale Kontaktaufnahme

In Berlin hat das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg besonders viele „Rote Bänke“ in Auftrag gegeben. Dort stehen sie unter anderem am Grazer Platz, Alboinplatz, Teltowkanal, Lichtenrader Graben West sowie im Gutspark Marienfelde und Alice-Salomon-Park. Sie tragen den Schriftzug „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Zudem befindet sich darauf der QR-Code zum Hilfetelefon des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

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2025 wurden laut Polizei und Berliner Senat mehr als 13.000 Opfer von Gewalt in Partnerschaften gezählt. Es ereigneten sich 8652 Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung sowie fast 1400 Vergewaltigungen. Ermittler gehen bezüglich des Kriminalitätsfeldes von einer hohen Zahl weiterer Fälle aus, die nicht gemeldet wurden. Die Täter dabei sind Ehemänner oder Partner, weshalb die Opfer davor zurückschrecken, zur Polizei zu gehen.

Berlin gibt im laufenden Jahr mehr als 45 Millionen Euro für Gewaltschutz sowie für die Unterstützung von Frauen aus. 2027 sollen es 53,5 Millionen Euro werden. Davon kommen zehn Millionen Euro vom Bund.