Berlin. Verbandstag der Kleingärtner in Pankow wird zur Zerreißprobe: verbliebener Vorstand nach Skandal um bombastische Gehälter unter Druck.

Nach Monaten in der Schwebe könnte ein außerordentlicher Verbandstag an diesem Donnerstag zur Zäsur für den Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow werden. Zuletzt war ans Licht gekommen, dass der in Teilen noch amtierende Vorstand unter anderem Personalkosten auf Manager-Niveau durchgewunken hatte. Kleingarten-Kritiker aus Berlin wollen sich jetzt mit einer Demo vor der Veranstaltung für einen Neubeginn einsetzen.