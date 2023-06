Schönhauser-Allee-Stopp: Hunderte Radfahrer protestieren

Berlin. „Radweg jetzt!“ So lautet die Parole von Hunderten Radfahrern, die den gestoppten Umbau der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg doch noch ins Rollen bringen wollen. Am Montagmorgen fahren die Teilnehmer auf den Autofahrspuren im Kreis – und wollen einfordern, was vor zehn Jahren beschlossen war und nun politisch in Frage steht: Die Streichung von 150 Parkplätzen zugunsten von 2,50 Meter breiten Radstreifen. Lesen Sie auch: Prenzlauer Bergs erster Kiezblock überrascht mit Fahrradzone

„Nehmt euch den Raum, traut euch“, appelliert Susanne Jäger vom Berliner ADFC an Radfahrer, von nun an bewusst den schmalen Bürgersteig-Fahrstreifen zu meiden und stattdessen auf den Fahrbahnen zu rollen. Das dürfe man von Rechtswegen jetzt schon. Und ab einer Kolonne ab 16 Personen gelte man sogar als geschlossener Verband – auch wenn die Fahrspuren formell Autos gewidmet sind.

Mit solchen Formen der Rebellion wollen Fahrrad-Aktivisten die Umverteilung des Verkehrsraums durchsetzen, auch wenn die Senatsverkehrsverwaltung unter Manja Schreiner (CDU) das Umbau-Vorhaben tatsächlich streichen sollte.

„Es ist so absurd, wie bei vielen anderen Fahrradprojekten auch“, nennt Tobias Kraudzun von Changing Cities Pankow seine Einschätzung zu dem De-facto-Stopp eines mit drei politischen Beschlüssen legitimierten Radprojekts. Die Schönhauser Allee sei mit drei bis vier Verletzten pro Monat eine der gefährlichsten Radverkehrsstrecken und brauche sofort eine Entschärfung.