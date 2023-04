Berlin: Pankow stoppt Auto-Chaos in Fahrradstraße mit Pollern

Berlin. Wenn bis zu 72 Prozent der Autofahrer rechtswidrig in eine Fahrradstraße einbiegen, lässt das nur eine Schlussfolgerung zu: Dass die Fahrradstraße so nicht funktioniert. Worum es hier geht? Die Stargarder Straße in Prenzlauer Berg, ein Verkehrswendeprojekt des Bezirksamts Pankow. Und es kommt seit dem Start Anfang 2022 nicht aus dem Krisen-Modus heraus. Vorläufiger Höhepunkt einer Serie gravierender Probleme: Das dramatische Ergebnis einer Verkehrszählung. Autofahrer missachten laut der Analyse massenhaft die Regel, wonach nur Pkw von Anliegern die Stargarder Straße durchqueren dürfen. Bei der Erfassung waren im besonders belasteten Abschnitt zwischen Schönhauser Allee und Pappelallee an einem Werktag 2300 von 3200 Autos illegal in der Fahrradstraße unterwegs.

Ein Ergebnis, das Folgen hat. Denn nun zieht das Bezirksamt Pankow aus dem Scheitern des Radverkehrsprojekts Konsequenzen: Und legt gleich mehrere Pläne vor, Autos aus der Stargarder Straße zu verdrängen. Am effektivsten und deshalb am wahrscheinlichsten ist die Errichtung von Pollern.

Laut Radverkehrsplaner Lars Isensee erscheint es im Vergleich mehrerer Varianten sinnvoll, die Durchfahrt in Höhe der Hausnummer 10, also kurz hinter der Gethsemanekirche zu versperren. Diese Lösung würde Autofahrer, die derzeit massenhaft und unbefugt aus der Schönhauser Allee einbiegen, dazu zwingen, wieder umzukehren. Durch diesen erzieherischen Effekt könnte man Regelbrecher dazu bringen, die Fahrradstraße künftig zu meiden.

Fahrradstraße Stargarder Straße in Berlin-Pankow wird Sackgasse mit Wendehammer

Unmissverständliche Zeichen wirken nicht: Die Fahrradstraße Stargarder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg soll eine Poller-Sperre erhalten, um Autos herauszudrängen. Anlieger könnten bis zur Sackgasse vorfahren und wären nicht betroffen.

Eine Voraussetzung für die Poller-Sperre an der berühmten Kirche: „Wir müssten einen Wendehammer bauen, damit man gefahrlos umdrehen kann“, erklärt Isensee. „Wir wollen das Konzept ausarbeiten und der Verkehrsbehörde übergeben“, nennt er die nächsten Schritte. In Prüfung waren auch drei andere Varianten zur Abwehr von Autos. Zwei davon sehen vor, die Einfahrt durch gegenläufige Einbahnstraßen zu blockieren. Man käme so als Autofahrer aus der Stargarder Straße zwar hinaus, aber nur noch mit großen Umwegen hinein.

Allerdings haben diese Möglichkeiten einen riskanten Nachteil: Die neue Verkehrsführung würde Autoverkehr im Helmholtzkiez an der Thomas-Mann-Grundschule vorbeileiten. „Das ist zu gefährlich und ausgeschlossen“, urteilt Isensee. Eine weitere Option wäre die Errichtung von Pollern in Form einer so genannten Diagonalsperre an der Kreuzung Stargarder Straße und Greifenhagener Straße – also noch vor der Kirche. Auch dieses Szenario haben Pankows Radverkehrsplaner durchgespielt. Dann aber bekäme laut ihrer Analyse die Müllabfuhr Probleme, alle Haushalte direkt zu erreichen. Also setzt der Bezirk auf die Sperre zur Schaffung einer Sackgasse kurz hinter der Kirche.

„Für Autofahrer bedauerlich“ – Pankows Grüne und Linke loben Poller-Plan

Krisenprojekt Stargarder Straße: Erst ließ das Bezirksamt Pankow größere Fahrradstraßen-Schilder montieren. Nun führt wohl kein Weg mehr an Pollern vorbei.

Lob kommt von Pankows Grünen-Fraktion und deren Verkehrswende-Expertin Patrizia Flores. „Die Lösung scheint uns ziemlich sinnvoll. Es gäbe einen klaren Lerneffekt für Autofahrer“, ermuntert Flores den Bezirk zu einer schnellen Umsetzung der Sperre. Zugleich fordert sie, die Folgen der neuen Beschränkung für Ausweichverkehre im gesamten Viertel durch weitere Verkehrszählungen zu untersuchen. „Auswirkungen von Fahrradstraßen sind ja im ganzen Kiez spürbar.“

Anerkennung kommt auch von der Pankower Linken, wo Wolfram Kempe die Sicherheit von Radfahrern angesichts des Auto-Chaos möglichst schnell durchgesetzt sehen will. „Für Autofahrer ist das natürlich bedauerlich“, nennt Kempe den durchaus gewollten Effekt.

Poller für Fahrradstraßen: „Berliner Autofahrende verstehen nur Physik“

Auch Pankows CDU-Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki mag den Empfehlungen ihrer Radverkehrsplaner nicht widersprechen. Immerhin gilt die Erhöhung der Sicherheit in Fahrradstraßen zu den erklärten Zielen der neuen Jamaika-Allianz mit Grünen und FDP.

Begeisterung hört man naturgemäß vom Verkehrswende-Verein Changing Cities Pankow, wo Sprecher Tobias Kraudzun zur Eile mahnt. „Von der Pankower Straßenverkehrsbehörde erwarten wir, dass sie diese Maßnahme nun zügig verkehrsrechtlich anordnet“, sagt Kraudzun. An der ebenfalls problematischen neuen Fahrradstraße Charlottenstraße im Bezirk Mitte könne man sehen, dass Einbahnstraßen-Regelungen nie so effektiv sind wie Poller. „Berliner Autofahrende“, meint der Fahrrad-Fürsprecher, „verstehen nur Physik.“